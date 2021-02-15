國防部：共軍運8反潛機侵擾　空軍升空攔截驅離、防空飛彈追監

▲共軍運8反潛機上午入侵我西南空域，空軍派遣巡邏兵力實施驅離任務。（圖／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

國防部15日傍晚公布我西南空域空情動態，上午一架共軍運8反潛機（Y-8 ASW）侵擾我防空識別區；而我空軍則派遣空中巡邏兵力應對，並實施廣播驅離，以及防空飛彈追監。

「台灣西南空域」粉絲專頁15日上午表示，中共一架運-8反潛機再次進入我防空識別區（ADIZ）的西南空域，而我空軍也一樣派出軍機升空攔截，並在9時10分左右實施廣播驅離。特別的是，該粉專人士透露，共軍這次有回話，但還未取得相關音檔。

根據「台灣西南空域」粉絲專頁的統計資料顯示，本月共機累計進入我空域達12天，而我空軍實施廣播驅離紀錄共21次。

國防部則在傍晚證實，共軍於上午有一架8反潛機侵入我防空識別區的西南空域，而我空軍則派遣巡邏兵力應對，並實施廣播驅離與防空飛彈追監。

根據國防部公開資料顯示，共機自2月以來擾台累積達13架次，分別為2月1日運8反潛機1架次，2月2日運8技偵機1架次，2月4日運8電偵機1架次、運-8技偵機1架次，2月5日運8反潛機1架次， 2月6日運8技偵機1 架次，2月7日的運8反潛機2架次，2月8日殲16的2架次，2月13日運8反潛機1架次、運8技術偵察機1架次，以及2月15日的運8反潛機1架次。