7歲腦瘤童才剛搭上鳴日號開心慶生　圓夢後不敵病魔當天使了

▲台鐵鳴日號。（圖／台鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

交通部長林佳龍上月底搭乘台鐵鳴日號，並在車廂中幫罹患惡性腦瘤的阿辰，辦了一個溫馨的7歲生日Party。不過，遺憾的是，阿辰在完成心願後，病情就急轉直下，圓夢後已到天上當天使了。

阿辰4歲時被確診罹患惡性腦瘤，經過多次手術及放化療，卻在短時間內復發惡化，之後由在爸爸媽媽陪伴下進行居家緩和療程。

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阿辰爸爸媽媽說，阿辰非常喜歡火車，每次搭火車北上看醫生，阿辰都特別開心。車輪壓過軌道接縫的匡噹聲、微微晃動的車廂、窗外快速掠過的景色，都讓阿辰陶醉。

在Make-A-Wish Taiwan 喜願協會、 雄獅旅遊Lion Travel 的安排下，1月21日阿辰搭上期待已久的鳴日號，車廂中大家也為他唱生日快樂歌。阿辰看著精巧的蛋糕，與可愛的喔熊玩偶，笑得很燦爛，讓人感受到生命最單純的喜悅和美好。

林佳龍當時特別在1月29日阿辰7歲生日當天發文說，勇敢的阿辰，我們衷心祝福你能如同這天般，開心度過每一天。希望你每個當下都充滿笑容。

不過，日前阿辰爸爸在該則文章底下留言表示，感謝部長讓鳴日號觀光列車能夠順利運行，也感謝雄獅旅行社和許願協會的幫忙，那天辰辰完成了心願之後，病情急轉直下，已經在2/10到天上去當天使了。

林佳龍也留言安慰阿辰爸爸表示，「有大家的思念，辰辰燦爛的笑容，會繼續溫暖著我們。」