「鳴日號」元旦首發就故障！　誤點70分鐘花3萬差點看不到曙光

▲鳴日號。（圖／記者蔡玟君攝）

記者賴文萱／台北報導

雄獅旅遊與台鐵推出鳴日號首發團，帶領乘客要去台東迎接曙光，不過沒想到才剛首發就出包，列車發生故障，導致行程誤點了70多分鐘，讓旅客差點趕不上迎接曙光的時間。

事實上，雄獅規劃的鳴日號跨年迎曙光行程為分為台北、台中出發，3天團費每人2萬6900元起，台北列次為12月31日當天晚上11點50分自南港車站出發，並在車上舉辦跨年活動，最後抵達太麻里迎曙光；台中列次則為12月31日當天晚上9點出發，最後於太麻里與台北列次會合，一起迎接新年第一道日出。

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▲鳴日號首發團就遇故障，誤點超過70分鐘。（圖／記者蔡玟君攝）

但根據台鐵通報，鳴日號列車今日凌晨3點26分進北埔站、3點27分開車，凌晨3點32分到花蓮北埔附近時，就發生牽引機車故障狀況。台鐵表示，當下就派出另外一台救援機車將列車拉到台東去，大概比表定時間晚了70多分鐘。

不過，台鐵表示，其實救援機車好了之後，到台東大概6點多左右，並沒有影響到乘客迎曙光的時間。由於旅行社目前安排旅客在台東遊玩，台鐵表示，這段時間會將列車送到潮州機廠進行檢修，不會影響鳴日號到明天下午的營運。

雄獅旅遊表示，跨年首發團於12/31 23:50由南港出發，行前特別於第三月台舉辦迎賓酒會，並搭配現場音樂表演。行經北埔站因安全考量更換車頭，列車比預定時間晚一點抵達太麻里。抵太麻里為上午6時，不僅台東縣長親登鳴日號向貴賓致歡迎詞，太麻里站更準備迎賓活動與餐點，旅客都有趕上參加升級典禮和唱國歌等相關活動，也有看到2021的第一道曙光。

雄獅旅遊與台鐵於首發團前已進行6趟次的測試團，也模擬各種緊急狀況處理，列車運營一定在安全無虞下才會進行，確保旅客能有安全舒適的旅遊體驗。