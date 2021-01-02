花3萬「搭鳴日號看日出」卻誤點！林佳龍：台鐵應徹底檢討

▲鳴日號首發團誤點。（圖／記者蔡玟君攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局改裝全新的觀光列車鳴日號，由雄獅旅遊推出首發團，在元旦帶領旅客到台東迎接曙光，想不到每人花了2.69萬元起的團費，迎來的卻是70分鐘的誤點，差點就趕不上迎接曙光的時間。交通部長林佳龍今日表示，台鐵應記取本次經驗，徹底檢討並做好應變作為。

林佳龍今日視察高公局疏運作為時，被媒體問到鳴日號首發就故障一事，他表示，因為鳴日號是舊型列車改造，事發當時台鐵在第一時間就有更換，所幸還能及時趕上日出時間，不過台鐵應徹底檢討，記取本次經驗，做好改善與應變作為。

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雄獅規劃的鳴日號跨年迎曙光行程為分為台北、台中出發，3天團費每人2萬6900元起，台北列次為12月31日當天晚上11點50分自南港車站出發，並在車上舉辦跨年活動，最後抵達太麻里迎曙光；台中列次則為12月31日當天晚上9點出發，最後於太麻里與台北列次會合，一起迎接新年第一道日出。

▲鳴日號首發團就遇故障，誤點超過70分鐘。（圖／記者蔡玟君攝）

但根據台鐵通報，鳴日號列車昨日凌晨3點26分進北埔站、3點27分開車，凌晨3點32分到花蓮北埔附近時，就發生牽引機車故障狀況。台鐵表示，當下就派出另外一台救援機車將列車拉到台東去，大概比表定時間晚了70多分鐘。

不過，台鐵表示，其實救援機車好了之後，到台東大概6點多左右，並沒有影響到乘客迎曙光的時間。由於旅行社目前安排旅客在台東遊玩，台鐵表示，這段時間會將列車送到潮州機廠進行檢修，不會影響鳴日號到明天下午的營運。

雄獅旅遊表示，跨年首發團於12/31 23:50由南港出發，行前特別於第三月台舉辦迎賓酒會，並搭配現場音樂表演。行經北埔站因安全考量更換車頭，列車比預定時間晚一點抵達太麻里。抵太麻里為上午6時，不僅台東縣長親登鳴日號向貴賓致歡迎詞，太麻里站更準備迎賓活動與餐點，旅客都有趕上參加升旗典禮和唱國歌等相關活動，也有看到2021的第一道曙光。

雄獅旅遊與台鐵於首發團前已進行6趟次的測試團，也模擬各種緊急狀況處理，列車運營一定在安全無虞下才會進行，確保旅客能有安全舒適的旅遊體驗。