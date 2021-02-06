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蓋亞那「台灣辦公室」一日破局　新華社：被打臉自找的

▲▼蔡英文4日談論在蓋亞那設「台灣辦事處」一事。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

▲總統蔡英文4日在臉書公布蓋亞那「台灣辦公室」設立。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

記者蔡紹堅／綜合報導

外交部日前宣布於蓋亞那成立「台灣辦公室」，但不到24小時便破局。對此，大陸官媒《新華社》6日發文指出，台灣當局明知不可為而為之，自取其辱是必然的結果，「實力不夠卻偏偏一再挑釁鬧事，被打臉也是自找的。」

文章內提到，自從民進黨2016年上台以來，類似場景已多次出現，先後有7個台灣所謂的「邦交國」棄台而去，台灣在世衛大會等國際場合鬧場碰瓷兒屢屢鎩羽而歸，「每一次，民進黨從上到下都口徑一致指責大陸『打壓』，卻從來不去反省在國際上到處碰壁究竟原因何在。」

文章內指出，台灣是中國領土不可分割的一部分，大陸堅決反對台灣地區同陸方建交國發展任何形式的官方關係，或設立任何官方機構，這個立場始終如一，從未改變，「台灣當局明知不可為而為之，自取其辱是必然的結果。」

文章內表示，台灣當局領導人號稱是處理兩岸事務的「專才」，不會不知道逆勢操作改變不了國際社會對一個中國的普遍共識，任何以「台獨」為目標的陳倉暗度必會招致大陸堅決回擊。

文章內提到，民進黨當局過往孤注一擲升高對大陸的敵意，嚴重破壞了兩岸關係，如今騎虎難下回不了頭；對國際局勢和中美關係出現嚴重戰略誤判，不知如何改弦更張；政績乏善可陳遭到島內各界嚴厲批評，只能靠煽動民粹維持政治生命。

文章最後強調，炒作「外交突破」，喊爽容易收場難，實力不夠卻偏偏一再挑釁鬧事，被打臉也是自找的，「馬上要過春節了，新年當有新氣象，吃一塹就要長一智，『台獨』的執念還是放下吧。」

▼大陸駐蓋亞那大使館臨時代辦陳錫來（左）與蓋亞那外交部長陶德（Hugh Todd）會面。（圖／翻攝自Facebook／Hon. Hugh Todd）

▲▼中國駐蓋亞那大使館臨時代辦陳錫來（左）與蓋亞那外交部長陶德（Hugh Todd）。（圖／翻攝自Facebook／Hon. Hugh Todd, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation）

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