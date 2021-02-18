馬英九狂喊考慮大陸疫苗　苗博雅神比喻…網友讚爆突破盲腸

▲馬英九。（資料照／記者湯興漢攝）



記者黃巈禾／台北報導

前總統馬英九多次向蔡政府喊話，若大陸有意提供疫苗給台灣，不要馬上拒絕，但遭疫情指揮官陳時中澄清，大陸從未主張提供疫苗給台灣。對於馬英九的行徑，台北市議員苗博雅比喻，就像台北車站賣愛心筆。貼文一出，不少網友深感認同。

苗博雅表示，這陣子看馬英九們和統媒談中國疫苗，總是覺得很礙虐（gāi-gio̍h，台語，意思是彆扭），今天終於想通這種不舒服的感覺從哪裡來，就像跟對方說明「不好意思，我不需要，謝謝」、「我趕時間」、「我不習慣用這種筆，謝謝」。對方還是說「不要馬上拒絕嘛，考慮一下啊」、「這是做愛心啊，幫助窮學生」、「你先買起來，有需要的時候可以用得上」。

被纏上的一方以「你這品質不好」拒絕，對方卻強調「很多人都有買啊」、「不要改天啦，現在就買，你身上一定有兩百五」、「你看，你想買了對吧，算你便宜兩百就好」。

▲苗博雅。（資料照／記者李毓康攝）



苗博雅諷刺，馬英九們和統媒對中國疫苗的話術，根本就是在台北車站賣愛心筆的，卸任國家元首變成中國疫苗的強迫推銷員，「台灣真的是世界民主政治寶庫耶」。

貼文一出，勾起不少網友共鳴回憶，「之前還被愛心筆逼著去提錢」、「愛心筆難用」、「愛心筆超難用」、「愛心筆式情緒勒索？」、「國中第一次跟朋友去西門町，被強迫買了一個五百塊的零錢包，回家被姊姊嘲笑，回憶起來就十分不爽」、「我是真的買到愛心日曆」。

許多網友大讚苗博雅的比喻貼切，「阿苗說的真是無違和感」、「阿苗突破盲點了，難怪一直覺得很熟悉的阿雜感覺，原來是愛心筆」、「我真的好佩服阿苗每次的神比喻，一針見血又能讓人秒懂。」