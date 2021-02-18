直播主「男友月薪至少10萬」　28歲工程師暈船！網一看條件狂勸退

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／周亭瑋報導

一名28歲工程師最近在Twitch平台上，發現有個超可愛的直播主，除了斗內外，他也會跟對方私聊，但由於女方之前談理想型時，曾提及男友月薪至少要10萬，這讓目前月收沒達標的他，不禁擔心無法擄獲芳心。對此，網友們紛紛吐露真心話，搖頭嘆「好傻好天真了。」

男網友在dcard提到，「小弟最近在Twitch發現一個可愛直播主的台，聽得出來她是個很聰明的女生，聊到理想型時，也說自己的工作薪水不錯，希望找到一個可以一起享樂的男友，寧缺勿濫...所以男友月薪至少要10萬。」

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一席話讓他有些心痛，但仍抱有一絲幻想，「我除了薪水外，其他都符合她的理想條件，28歲中字輩理工男，會彈吉他打遊戲，講話60%幽默，長相乾淨斯文（前任說的），平時也有健身習慣，目前當工程師薪水雖然只有7萬，不過成長性不錯。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

他透露，目前有在斗內，平時也會和女方私聊，「最近要約她出去，想先上來問問女生，在眾多擇偶條件中，薪水有很重要嗎？」

對此，網友們紛紛留言勸退，「身為一個直播主，我只能跟你說歡場無真愛，施主保重，光是你想在直播圈找另一半，這件事就真的是好傻好天真了」、「現在直播主會跟你講有追有機會，因為你會抖內，等吸乾你的養份後，就跟你說bye bye」、「別傻了！基本上都是西踏取精，東踏取蜜，會在這方面走心的真的沒救了」、「找月薪10萬？直播能做多久，她有一技之長嗎，很明顯就是找長期的ATM啊」、「一定要當盤子丟男生的臉嗎？靠抖內賺錢的人，會這樣找另一半嗎」、「迷途知返是勇者」。

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