手機包膜等2小時！員工1動作「超諷刺」惹怒正妹　網驚：太可怕了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／周亭瑋報導

新竹一名女網友昨日拿手機去包膜，結果苦等2小時就算了，在取回手機時，更抓包店員的離譜行徑，氣得PO網抱怨。沒想到，文章一出引起熱烈回響，不少網友直呼，「這家之前就被開過副本。」

女網友昨在「新竹大小事」發文提到，「拿手機去包膜，工作人員說45分鐘會好，結果等了近2個小時，這就算了...重點是在領回手機的時候，對方居然擅自拿了我的手機，點選自己的公司行號，不知道在寫什麼。」

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當下她非常不高興，立刻奪回手機，表示有事要先離開，「剛剛發現，原來他拿我手機寫評價。」更諷刺的是，明明讓消費者等到快抓狂，上面還寫「包膜速度快，服務人員態度良好。」

▲店員擅自拿她手機寫評論。（圖／翻攝自臉書／新竹大小事）

事後，原po將證據截圖，隨後刪掉該則評論。而網友們則紛紛表示，「敢這樣做也真的很扯，不怕被告嗎」、「做生意不老實，做出來的東西也不會好到哪裡去」、「留言的心得分享比樓主的還精彩，哈哈哈」、「又是這家店」。

另外，po文也釣出不少苦主，趁機留言抱怨「爛透了，這家！我上回包一次膜，過沒多久邊邊就起氣泡了」、「好奇為什麼被批的一文不值還能活到現在」、「之前我手機螢幕壞掉維修，報出來的價格太X小，我馬上去隔壁問，隔壁的老闆聽到也覺得很扯」。

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