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等紅燈目擊4人交叉的愛！跨過兄弟「牽手後座妹」　網驚：好複雜

▲▼情侶跨車牽手。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲等紅燈目擊交叉的愛，影片曝光驚呆網友：「這關係有點複雜。」（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，他日前與親友開車在路口等紅燈時，發現前方2對動作相當詭異的情侶，A男（左邊騎車男）竟跨車牽起B女（右邊後座女）的手，畫面讓他直呼「這個關係有點複雜啊」。其他網友看了影片也笑說「城裡的人真會玩」、「其他兩位眼瞎了嗎。」

影片可以看見，2名男騎士分別各載了1名女子，特殊的是左邊A男手中牽著的，卻是右邊機車後座的B女，B男及A女則表現出若無其事的樣子，加上四人幾乎相同風格的穿著（男生黑色上衣、女生灰色上衣，均頭戴白色安全帽），讓原PO忍不住感嘆「關係有點複雜，交叉的愛？」

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▲▼情侶跨車牽手。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲影片曝光後，網友紛紛提出看法「說不定是兄弟姐妹呀」。（圖／翻攝自爆廢公社）

其他網友看了影片後直呼「城裡的人真會玩」、「原來這才是真愛」、「年輕人的世界真難懂」、「看女生穿著，肯定是好閨蜜」、「男生感覺也是好兄弟啊」、「超想知道他們的關係」、「雙胞胎對雙胞胎嗎」、「專心騎車，不要亂牽，你看，曝光了吧。」

也有人分析後認為，「左邊載親妹，右邊親哥載吧」、「我猜牽手的是情侶，左邊男生後面是自己親妹（或親姊），右邊女生前面的是弟弟（或哥哥）」、「說不定是兄弟姐妹呀」、「應該是各自載自己姊妹出門，然後喜歡兄弟他姊妹吧」，也有人說「只是抓腳啦，大驚小怪。」

這關係有點複雜 交叉的愛

施吼功發佈於 2021年2月16日 星期二

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