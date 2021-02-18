　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

父捐精500次！50孩子遍布各地　他怕與親姊妹亂倫「不敢談戀愛」

▲▼試管嬰兒。（圖／CFP）

▲美國一名通過精子銀行誕生的24歲男子，因為害怕與「親生姊妹」亂倫而不敢談戀愛。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

来自美國俄勒冈州的福斯（Zave Fors）最近公開自己的煩惱，原來福斯是母親藉由精子銀行的冷凍精子，做人工受孕後誕下的孩子，不過他最近發現，他的生理父親竟然捐精逾500次，估計有超過50個孩子遍及各地，讓福斯擔心，自己在約會時會不小心約到自己的親生姊妹，導致亂倫的慘劇發生，因此他連在網上交友都十分小心。

綜合《鏡報》和《每日星報》報導，今年24歲的福斯從小就知道自己是母親人工受孕的產物，但他還是非常想知道自己的爸爸是誰。自2018年起，他在一個名為Ancestry.com的網站上進行了DNA測試，並驚訝發現，他可能因為生理父親不斷捐精，而有眾多「兄弟姊妹」。

自此之後，福斯便不斷透過DNA測試尋找兄弟姊妹，目前已成功找到8名「同胞」。更讓福斯驚訝的是，他的其中一個「弟弟」柯倫（Daron McClennan-Colon）還是他的同校學弟。儘管倆人只是泛泛之交，但柯倫和福斯平時在學校見到時，還是會打招呼，讓福斯感到十分尷尬。

福斯在接受《鏡報》的採訪時表示，「我不清楚自己還有多少兄弟姊妹，這讓我不敢輕易地談戀愛，更不敢使用交友軟體或網戀，因為當我在看照片時，只要想到對方可能是我的『姊妹』，就會瞬間失去興趣，畢竟我總不能要求每個女生都去做DNA測試。雖然有人認為我想太多了，但我目前找到的有幾個住得很近，柯倫甚至還是我的校友，所以這個機率也不低。」

►長太正不適合工作！英「最美公車司機」被否定　想用40年反轉印象
►新娘車上嗨舞　賓客下秒遭撞「凌空噴飛」甩過頭頂！慘死瞬間曝
►尪開心自拍！正宮看照片「鏡子反射露馬腳」　秒抓包房內還有小三

聽Podcast掌握國際局勢

薑黃素＋兒茶素　纖盈又美顏 

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
快訊／中科院無人機驚傳墜機！墜毀台東活水湖
蕭淑慎染毒入獄3次　爸媽探監...她卻做出「失控舉動」
見名嘴開罵翁立友！　雞排妹「翻白眼+玩指甲」
快訊／元大投信總經理黃昭棠突請辭　原因不明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女嬰「骨折斷腸」遭養母虐死！園長淚訴鄭仁死前真相：原本很活潑

新冠病毒殺死太多美國人！　2020「全國平均壽命」減少1年

父子同樂竟遭活埋！　「雪屋突倒塌」7歲男童被挖出仍搶救不治

躺產房剖腹中！男友與44歲親媽「趁機私奔」　她出院驚覺行李已空

父捐精500次！50孩子遍布各地　他怕與親姊妹亂倫「不敢談戀愛」

惡犬突襲！女娃慘遭「撕咬狠甩」如布偶　驚悚畫面曝光

德州急凍！吊扇馬桶結出鐘乳石冰　她家「魚缸→冰塊」傻眼：OMG

情人節海灘散步！13歲少女驚見「1顆人頭」漂向她...

累積368億個狗狗幣　「神秘大金主」持股28%價值近600億

現代汽車驚傳員工輕生！30多歲男絕望從公司大樓躍下！留遺書一張

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦

男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

吳慷仁做菜被楊謹華逼瘋：肖查某！笑他老…鄭元暢秒補刀ＸＤ

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

陳意涵吐結婚「因為懷孕」全場爆笑XD　老公許富翔忙到沒空聯絡..她：啾哇！

旗安84的日常生活「比諧星還好笑」　拌飯倒滿料..華莎吐真心：好討厭

失控婦鬧知名咖啡店飲料淋櫃檯　紙巾丟滿地翹腳嗆店員出來面對

林依晨罕見開金嗓！飆唱《心理遊戲》　放飛自我超嗨…笑喊老公「張學友」

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

女嬰「骨折斷腸」遭養母虐死！園長淚訴鄭仁死前真相：原本很活潑

新冠病毒殺死太多美國人！　2020「全國平均壽命」減少1年

父子同樂竟遭活埋！　「雪屋突倒塌」7歲男童被挖出仍搶救不治

躺產房剖腹中！男友與44歲親媽「趁機私奔」　她出院驚覺行李已空

父捐精500次！50孩子遍布各地　他怕與親姊妹亂倫「不敢談戀愛」

惡犬突襲！女娃慘遭「撕咬狠甩」如布偶　驚悚畫面曝光

德州急凍！吊扇馬桶結出鐘乳石冰　她家「魚缸→冰塊」傻眼：OMG

情人節海灘散步！13歲少女驚見「1顆人頭」漂向她...

累積368億個狗狗幣　「神秘大金主」持股28%價值近600億

現代汽車驚傳員工輕生！30多歲男絕望從公司大樓躍下！留遺書一張

台南市消防七大隊自辦遙控無人機訓練　提升科技救災專業技能

夜店男撿屍回家「脫下醉女內褲」　下一秒嚇壞⋯馬上酒醒

貝萊德投資長里德：公司開始進入比特幣領域　

喬科維奇橫掃俄國黑馬第9度闖澳網決賽　18座大滿貫就差一勝

快訊／中科院無人機驚傳墜機！墜毀台東活水湖

越吃痘痘越少的3種水果　多吃養出平滑水煮蛋肌膚

郭采潔歡慶35歲！　新歌暗喻：把去年的暴戾之氣作完結

女嬰「骨折斷腸」遭養母虐死！園長淚訴鄭仁死前真相：原本很活潑

金城武26年前「半夜幫豬按摩」　導演王家衛曝內幕

管委會能限制店面租賃業別嗎？　租約簽訂時間定生死

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

國際熱門新聞

鏡子反射露馬腳　正宮直接抓包尪出軌

花旗「錯匯250億」法院判收款人免還錢！

撞球「黑寡婦」罹癌　生命不到1年

「世界最醜男」娶3嬌妻育8子！魯蛇爆紅變歌手

27歲高學歷正妹出任董事會　長太美被辭職

最老「少年犯」關68年出獄！從沒見過高樓大廈

25歲「排球甜心」姊妹霸凌遭起底！悲慘下場曝

德國BNT將出售輝瑞疫苗給台灣

家長拒看《鬼滅》第二季！他羞：不知怎教孩子

快訊／99歲英國「菲利普親王」緊急入院

白宮顧問致函王美花　尋求解決汽車晶片短缺

癡情空姐為救男友衝火燒車現場　全身80%燒傷命危

夫懸崖狠推孕妻　她墜300m高空慘死

賓客「與新娘嗨舞」下秒遭撞飛！畫面曝

更多熱門

相關新聞

美國人2020「全國平均壽命」減少1年

美國人2020「全國平均壽命」減少1年

全球新冠肺炎（COVID-19）受災最嚴重的美國，至今已經累積2775萬例確診，48萬人死亡，美國「疾病預防控制中心 」（CDC）甚至還統計指出，受到疫情影響，全國2020年上半年的預期平均壽命，整整減少了1年。

德州急凍　魚缸變冰塊！馬桶結出鐘乳石冰

德州急凍　魚缸變冰塊！馬桶結出鐘乳石冰

50小模赴美伴遊陪睡　美豔雞頭曝

50小模赴美伴遊陪睡　美豔雞頭曝

最老「少年犯」關68年出獄！從沒見過高樓大廈

最老「少年犯」關68年出獄！從沒見過高樓大廈

拜習熱線　兩岸需避免誤判生衝突

拜習熱線　兩岸需避免誤判生衝突

關鍵字：

美國北美要聞精子銀行Zave Fors

讀者迴響

熱門新聞

慶生「5任砲友全到齊」尷尬爆！她崩潰轉頭逃

直播主秀500萬現鈔+勞力士　5男持刀搶工作室

撞爛勞斯萊斯…副駕女友爆是「世新小昆凌」！

土豪哥「進到18億陶朱隱園」！ 曝2原因不買

湯蓋鍋蓋「煮滾可放隔夜」？營養師破解　讓婆媽嚇歪了

王大陸「背後環抱」貼臉李沁被罵翻！

刮刮樂中600　店員卻秒丟回收箱

酒國小昆凌為愛砸千萬　一年後淚控遭騙

曾國猷離婚！前妻：當初會嫁全因公公是曾志偉

成語蕎吃壽司誤踩禁忌日師傅開罵！

看監視器「女鬼」貼門上！媽崩潰求救

歐陽娜娜合照口罩男！驚認是男神

奧迪Q3連環追撞5車　保時捷中招「屁股爛掉」

獨／撞爛2千萬勞斯萊斯車主曝！她狂讚30歲男友：好man

鏡子反射露馬腳　正宮直接抓包尪出軌

更多

最夯影音

更多
國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上
男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦

男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦

男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

吳慷仁做菜被楊謹華逼瘋：肖查某！笑他老…鄭元暢秒補刀ＸＤ

吳慷仁做菜被楊謹華逼瘋：肖查某！笑他老…鄭元暢秒補刀ＸＤ

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【限時免運】東森寵物雲毛毛商城5折專區

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面