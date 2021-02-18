父捐精500次！50孩子遍布各地　他怕與親姊妹亂倫「不敢談戀愛」

▲美國一名通過精子銀行誕生的24歲男子，因為害怕與「親生姊妹」亂倫而不敢談戀愛。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／CFP）
記者葉睿涵／編譯
来自美國俄勒冈州的福斯（Zave Fors）最近公開自己的煩惱，原來福斯是母親藉由精子銀行的冷凍精子，做人工受孕後誕下的孩子，不過他最近發現，他的生理父親竟然捐精逾500次，估計有超過50個孩子遍及各地，讓福斯擔心，自己在約會時會不小心約到自己的親生姊妹，導致亂倫的慘劇發生，因此他連在網上交友都十分小心。
綜合《鏡報》和《每日星報》報導，今年24歲的福斯從小就知道自己是母親人工受孕的產物，但他還是非常想知道自己的爸爸是誰。自2018年起，他在一個名為Ancestry.com的網站上進行了DNA測試，並驚訝發現，他可能因為生理父親不斷捐精，而有眾多「兄弟姊妹」。
Zave Fors discovered his biological dad had sold his sperm 500 times— Veronica Hope (@VeronicaHope_) February 17, 2021
Zave Fors, from Portland, Oregon, was flabbergasted when he realised his brother was at the same school as him after taking a DNA test. pic.twitter.com/v3tpbSBiSd
自此之後，福斯便不斷透過DNA測試尋找兄弟姊妹，目前已成功找到8名「同胞」。更讓福斯驚訝的是，他的其中一個「弟弟」柯倫（Daron McClennan-Colon）還是他的同校學弟。儘管倆人只是泛泛之交，但柯倫和福斯平時在學校見到時，還是會打招呼，讓福斯感到十分尷尬。
福斯在接受《鏡報》的採訪時表示，「我不清楚自己還有多少兄弟姊妹，這讓我不敢輕易地談戀愛，更不敢使用交友軟體或網戀，因為當我在看照片時，只要想到對方可能是我的『姊妹』，就會瞬間失去興趣，畢竟我總不能要求每個女生都去做DNA測試。雖然有人認為我想太多了，但我目前找到的有幾個住得很近，柯倫甚至還是我的校友，所以這個機率也不低。」
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