長太正不適合工作！英「最美公車司機」被否定　想用40年反轉印象

▲24歲的福克斯因為長得太漂亮，被多數乘客認為她不應該當公車司機。（圖／翻攝自TikTok／JodieLeighthebusdriver2）

記者葉睿涵／綜合報導

英國一位24歲的公車司機福克斯（Jodie Leigh Fox）因為長得太漂亮，而不得不忍受別人對她的批評，認為她不適合當一名公車司機。亮麗的外表也導致她很難和同事們相處，因此她每天都是獨來獨往的。儘管如此，福克斯還是十分喜歡自己的工作，希望能一直當公車司機直到退休為止。

綜合《每日郵報》等外媒報導，福克斯是在3年前看到客運公司的招聘廣告後才步入這個行業，儘管她在當時是一名護理人員，但她從小就對公車非常感興趣，因此一看到廣告就毫不猶豫地去應聘。在這3年中，福克斯開過公車，也開過長途客運等。

Bus driver says she is constantly told by male passengers that she is 'too pretty' for her job https://t.co/3eSimw5cIe — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) February 17, 2021

不過在從事司機的工作期間，她的外表就一直受到乘客們的評論，讓她不堪其擾。福克斯表示，「當男乘客們上公車後，我總是會得到這樣的反應，他們總是會告訴我，『你真漂亮』或者『我這輩子還沒見過這麼漂亮的公車司機』，還認為我不適合這份職業。」她補充，「不只是男性，也有其他的女乘客會對我的美甲、髮型和妝容大加讚賞。」

福克斯也提到，除了來自乘客們的讚美外，她的外表和年齡也為她帶來了其它困擾，「我很難和同事們相處，因為這裡沒有和我年齡相仿的女生，我在公司裡和一些同事成為了朋友，但我通常只是拿到值班證就去上班」。儘管她的工作表現被外表的評論所掩蓋，但福克斯還是非常喜歡這份工作，並且希望能一直幹到40年後才退休。

她指出，要成為一個公車司機並沒有人們想像的這麼簡單，「你必須先完成5項考試，其中包括英文、數學等科目，才算過關」。不過她也希望能在未來漫長的職業生涯中，改變人們對公車司機的刻板印像。

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