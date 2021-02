長太正不適合工作！英「最美公車司機」被否定　想用40年反轉印象

▲24歲的福克斯因為長得太漂亮,被多數乘客認為她不應該當公車司機。(圖/翻攝自TikTok/JodieLeighthebusdriver2)

記者葉睿涵/綜合報導

英國一位24歲的公車司機福克斯(Jodie Leigh Fox)因為長得太漂亮,而不得不忍受別人對她的批評,認為她不適合當一名公車司機。亮麗的外表也導致她很難和同事們相處,因此她每天都是獨來獨往的。儘管如此,福克斯還是十分喜歡自己的工作,希望能一直當公車司機直到退休為止。

綜合《每日郵報》等外媒報導,福克斯是在3年前看到客運公司的招聘廣告後才步入這個行業,儘管她在當時是一名護理人員,但她從小就對公車非常感興趣,因此一看到廣告就毫不猶豫地去應聘。在這3年中,福克斯開過公車,也開過長途客運等。

Bus driver says she is constantly told by male passengers that she is 'too pretty' for her job https://t.co/3eSimw5cIe