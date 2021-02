新娘車上嗨舞　賓客下秒遭撞「凌空噴飛」甩過頭頂！慘死瞬間曝

▲印度一場婚禮上,新娘在高速公路邊熱舞,卻釀成1死12傷的悲劇。(圖/翻攝自推特/@utkarshs88)

記者葉睿涵/編譯

迎親車隊和在車上熱舞的新娘無疑是印度婚禮文化中的重要元素,但印度北方邦16日的一個婚禮卻發生慘劇,當新娘從汽車天窗鑽出身子,並與圍在四周的賓客們一同熱舞時,一輛呼嘯而過的汽車意外撞飛了她的幾名賓客,釀成1死12傷的悲劇,讓婚禮原本快樂的氣氛瞬間變調。

This dance could have been fatal - open sun-roofed car dancing Bride in UP's Muzaffarnagar has a narrow escape after a speeding vehicle hits Baraat on road leaving one dead and many injured @umeshpathaklive @Uppolice pic.twitter.com/hMmzhxTgsV