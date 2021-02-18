新娘車上嗨舞　賓客下秒遭撞「凌空噴飛」甩過頭頂！慘死瞬間曝

▲印度一場婚禮上，新娘在高速公路邊熱舞，卻釀成1死12傷的悲劇。（圖／翻攝自推特／@utkarshs88）

記者葉睿涵／編譯

迎親車隊和在車上熱舞的新娘無疑是印度婚禮文化中的重要元素，但印度北方邦16日的一個婚禮卻發生慘劇，當新娘從汽車天窗鑽出身子，並與圍在四周的賓客們一同熱舞時，一輛呼嘯而過的汽車意外撞飛了她的幾名賓客，釀成1死12傷的悲劇，讓婚禮原本快樂的氣氛瞬間變調。

This dance could have been fatal - open sun-roofed car dancing Bride in UP's Muzaffarnagar has a narrow escape after a speeding vehicle hits Baraat on road leaving one dead and many injured @umeshpathaklive @Uppolice pic.twitter.com/hMmzhxTgsV — Utkarsh Singh (@utkarshs88) February 17, 2021

據《今日印度》報導，這起事件發生在北方邦的穆扎法爾納加爾（Muzaffarnagar）。當迎親車隊行至德拉頓高速公路（Dehradun highway）時，新娘荷瑪（Hema）突發興致，鑽出汽車天窗開始跳舞。新郎安庫（Ankur）與數名親友也隨之加入，在高速公路上圍著荷瑪的車跳舞。

▲賓客遭撞飛後，被拋到空中才墜落地面。（圖／翻攝自推特／@utkarshs88）

這時，一輛超速行駛的汽車突然衝入人群當中，隨著「砰」一聲的巨響，在場多位賓客被撞飛，在空中轉了一圈後才墜落地面。新郎安庫的堂兄普拉莫（Pramod）當場死亡，12名賓客受重傷。警方指出，涉案的司機已逃逸，但他們在現場找到了肇事車輛，也已開始著手進行調查。

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