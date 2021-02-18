赴美伴遊陪睡保證月入80萬！美豔女雞頭曝　50小模拚命跳坑狂撈

▲美國在台協會與台灣國際刑警科幹員共同破獲台灣小模赴美賣淫集團，逮捕主嫌林女及馬伕等人。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局國際刑警科與美國在台協會地區安全官（RSO）調查發現，美國邊境警察發現近年來有不少台灣籍女子到美國打工賣淫，AIT與台灣刑事局國際刑警跨國合作，2月4日逮捕涉嫌仲介赴美賣淫的林女（31歲）、陳男（29歲、傷害等前科）、林男（25歲）等3名涉案人，警方透露掌握赴美賣淫的小模名單約有50人，會陸續傳喚到案調查。

▲美國在台協會與台灣國際刑警科幹員共同破獲台灣小模赴美賣淫集團，AIT在台助理安全調查官（圖右）也受邀出席致詞。（圖／記者張君豪攝）

刑事局指出，這是一起台美警方攜手合作偵破跨國賣淫集團，該集團透過臉書刊登徵聘「美國華人區伴遊」，聲稱上班期間要穿著性感內衣且「見紅就休」，且保證月收入可達80萬元新台幣；另外美國在台協會過濾「赴美旅行授權電子系統」（Electronic System for Travel Authorization，簡稱ESTA系統）歷年台灣單身女子入出境美國加州紀錄後，確定有賣淫集團在幕後操盤跨國賣淫。

台刑事局國際刑警科接獲上述線報後，與新北市中和警分局、台中市刑警大隊共組專案小組、並持續與美國在台協會，美國國土安全部調查署香港辦公室，國務院外交安全局等單位共同合作偵辦。

▲該赴美賣淫集團在臉書刊登的廣告啟示。（圖／記者張君豪翻攝）

台美警方發現，該集團大鑽美國特准台灣赴美90天觀光、商務行為免簽漏洞、美國於2012年10月2日宣布台灣加入免簽證計畫圈，不料國人努力經營的國際形象、換取先進國家免簽，卻成為該集團招攬赴美賣淫團的賣點。





▲美國在台協會與台灣國際刑警科幹員共同破獲台灣小模赴美賣淫集團，圖為該集團主嫌購買的雪佛蘭高檔跑車。（圖／記者張君豪攝）

刑事局目前已經約談10名赴美賣淫小模到案說明，賣淫女到案供稱該集團從2018年1月起招募伴遊妹，直到2020年2月新冠肺炎（Covid-19）疫情爆發後才逐漸停止，她們赴美後被安排前往加州洛杉磯、舊金山等華人較多城市入住員工宿舍，之後透過當地馬夫向當地華裔居民提供性交易，並以伴遊150元美金、性交易300-700美金，過夜性交易收取1500美金等價格仲介賣淫，並與伴遊妹採64或者55拆帳。

專案小組2月4日行動逮捕林姓女子等3人到案，並查扣名下市價逾300萬元的雪佛蘭C系列跑車，並起獲招攬文件、記事本、美國通關指導手則、帳冊、客戶資料等仲介賣淫證據，警詢後依違反妨害風化罪嫌將3人移送台北地檢署偵辦，3人複訊後遭檢察官定分依15萬到5萬元不等金額交保候傳。

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