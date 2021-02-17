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檢察官同庭訊問4被告遭認定違失　蔡清祥：需參考外界看法

▲▼法務部長蔡清祥回應台中地檢一次傳喚多名被告一同訊問。（圖／記者吳銘峯攝）

▲法務部長蔡清祥。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

台中地檢署檢察官洪佳業，為了早點辦完4件無關的酒駕案，日前竟在同一庭內合併訊問4名互不認識的被告，被台中高分檢認定為違反偵查不公開、有重大違失；但中檢決議後，決定不懲處，引發一二審檢察官論戰。法務部長蔡清祥17日表示，台中地檢的作法妥不妥當？需多參考外界的看法，包含學界、律師界、民間，甚至是當事人各方的聲音，不能單從檢察官角度來論斷。

本起事件乃因洪佳業去年7月間，受理4件無關的酒駕案。他疑似為了要早點結案，竟在同一個秘密偵查庭內，以「一起問、一起答」的方式，合併訊問4個互不認識的被告，讓4人得以知悉彼此的偵訊內容及個人資料。洪檢最後做出緩起訴處分，並依職權送二審台中高分檢再議；但台中高分檢認定違反偵查不公開、有重大違失，因此去年12月函請中檢辦理。但中檢今年1月認為，洪檢的作法並未實質侵害偵查不公開要保護的目的，最後決議不懲處洪佳業，引起一二審檢方論戰。

法務部長蔡清祥17日回應本起事件，他表示，自己從基層檢察官做起，可以理解基層檢察官的想法、作法，但這樣的做法是否妥當？「我們不能只從檢察官的角度去看待它，應該要聽聽外界，包括學者、律師界、還有民間的看法是怎麼樣？這樣的做法妥不妥當？我們要多方面的去了解、決定，不能單以檢察官自己的角度來思考、來做。」

蔡清祥進一步說「我很了解，在那一個場域，他會做那樣的想法。但是我還是希望大家不要用自己的角度去思考，還要去看看當事人，還要去看看外界學者，還有一些民間、律師專業人士，大家共同的看法是如何？再來決定。」

另外蔡清祥也說明一二審檢察官的衝突，「一審檢察官辦案的情形，由二審的檢察官來督導、審核，這是無可厚非的，我們制度本來就是這樣。大家都有可能到二審去歷練，你也可以去看看、去回想當時你當一審檢察官的時候，有哪些需要改進的？二審歷練完再回到一審來，你就會知道二審的看法是如何？你在一審作檢察官的時候，應該要怎麼去避免上級的指正，這都是良性的作法。希望大家用正面的角度來看待它。」

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