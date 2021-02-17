　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男友佈樁測試陪酒不賣身破功　酒店妹怒控男友設局反遭恐嚇判刑

▲▼酒店妹。（圖／資料照，照片非當事人以及酒店）

▲酒店妹陪酒不賣身遭破功，反設局恐嚇對方遭判刑。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照，照片非當事人）

記者吳銘峯／台北報導

台北市酒店妹綺蘿（化名）向男友保證陪酒不賣身，男友佈樁陳姓友人前來測試，綺蘿收錢後隨即為陳男口愛，當場破功，還被陳男偷拍揭發。綺蘿不滿，向郭姓前男友哭訴遭設局偷拍，陳男因而被郭男等人擄走，賠錢了事。陳男提告，綺蘿被逮後全推給郭男，但高院審理後，認為綺蘿有鬼，依「恐嚇取財罪」判刑1年4月。得上訴。

判決指出，綺蘿2017年到台北市某酒店上班，當時她極力向男友保證是高檔禮服店，「純陪酒、不賣身」男友選擇信任，但不時有流言蜚語傳出，男友開始懷疑。當年5月間，男友委託好友陳姓男子，前往測試綺蘿。陳男當晚點了綺蘿坐檯，3杯黃湯下肚後，陳男拿出鈔票，要求綺蘿SPECIAL（特別服務），綺蘿二話不說，收錢辦事，隨即為陳男口愛。

陳男一邊享受昇天快感，一邊拿出手機偷拍下綺蘿4張口愛照片，並傳送給綺蘿男友。男友暴怒「我滿懷信心，得到的結果卻是這樣」，綺蘿惱羞成怒反嗆「這樣傷害我很好玩嗎？」2人因而分手，但男友也不經意說出陳男的身分。

綺蘿存心報復，找郭姓前男友哭訴，謊稱遭性侵偷拍，要郭男幫忙討回公道。郭男答應幫忙，正巧陳男約綺蘿吃飯，郭男等人立馬設局，在同年6月3日清晨5時，由綺蘿把陳男騙進經紀公司，郭男帶2名同夥預先埋伏，押走陳男。眾人痛毆陳男，陳男最後答應賠錢，交出提款卡，讓郭男、綺蘿等人領走戶頭裡27萬元，還簽下3萬元本票。最後獲得釋放。

陳男獲釋後提告，檢警逮捕郭男、綺蘿等人，並依恐嚇取財罪等罪提起公訴。法院審理時，綺蘿否認犯案，辯稱自己是性侵、偷拍的被害人，當時只是找郭男協助，要求刪除照片，是後來陳男主動賠錢，自己並未動手。但法院認為，若是被害人怎麼會在清晨時間，答應與加害人一同吃飯？可見綺蘿供詞不可採，確實參與設局。

一審法院將郭男判刑1年6月、綺蘿判刑1年4月。案經上訴，二審仍認定郭男、綺蘿有罪，駁回上訴，維持原本的刑度；另外二審也宣告沒收不法所得，包含綺蘿分得的17萬元。本案仍可上訴。

ET快訊
街頭追殺紅車曝光！「血掌」印大燈上　保險桿撞到爛
女星沒工作放1年長假「移居台灣」　 1張照洩香港機場慘況
31歲男遭追殺原因曝光！　參加完「性愛趴」被捅心臟輾死
快訊／8縣市「10°C↓低溫特報」　強烈冷氣團南下越晚越冷
強運爸「怎麼刮都中獎」！　8特徵曝：比台積電好賺

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南兇殺內幕曝！他參加完「性愛毒趴」　遭仇家一刀捅心成致命傷

收假車禍頻！苑裡小客車閃休旅車　路口擦撞衝田地3人送醫　

汐止摩斯偷拍狼！撬開天花板「由上往下」窺女廁春光12hrs

快訊／國1丙烯槽車翻覆！機捷一度雙向停駛　10時10分全線恢復

男友佈樁測試陪酒不賣身破功　酒店妹怒控男友設局反遭恐嚇判刑

台南街頭殺人案！31歲男遭輾死「車燈印下血掌」　目擊者曝現場

台南兇殺跳車畫面曝！31歲男遭來回追撞慘死　男大生腿軟癱坐地面

快訊／台南街頭兇殺案！　1嫌拘提到案、2人戒護就醫

快訊／雲林氣爆！「一具焦屍」倒臥樓梯口　身分待釐清

10多名黑衣人持棍棒當街全武行！1男「左眼慘遭打破」失明

排停車場遇插隊...副駕妹子爆氣 機關槍式狂砲：智Ｘ去嚕壁啦！

勁寶勾住Ella脖子「嘟嘴猛親」！　賴解孵一旁吃醋推開：你夠了ＸＤ

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

傲嬌爸溜進女兒房間飆罵「起床」 下秒看見軟爛貓貓主子露姨母笑

南投「泡麵土地公」旁堆出垃圾山　每天吃300箱...上萬紙碗清到崩潰

五月天改編「搖滾版《Mojito》」！　阿信「杰倫Key很高」…蕭敬騰吐槽：是早期

超跑違停黃網線放紙條+紅包求情　花蓮警連開「3張罰單」反送車主

拾荒婦遭撞「卡車底拖行650m亡」 駕駛辯沒看見...警怒：你有良心？

超嗨狗狗「咬著點火鞭炮」狂奔　炸完家裡炸狗窩！網驚：虎爺？

彰化女大逆向100公尺「4車嚇歪」 貨車煞不住追撞！她竟迴轉肇逃

台南兇殺內幕曝！他參加完「性愛毒趴」　遭仇家一刀捅心成致命傷

收假車禍頻！苑裡小客車閃休旅車　路口擦撞衝田地3人送醫　

汐止摩斯偷拍狼！撬開天花板「由上往下」窺女廁春光12hrs

快訊／國1丙烯槽車翻覆！機捷一度雙向停駛　10時10分全線恢復

男友佈樁測試陪酒不賣身破功　酒店妹怒控男友設局反遭恐嚇判刑

台南街頭殺人案！31歲男遭輾死「車燈印下血掌」　目擊者曝現場

台南兇殺跳車畫面曝！31歲男遭來回追撞慘死　男大生腿軟癱坐地面

快訊／台南街頭兇殺案！　1嫌拘提到案、2人戒護就醫

快訊／雲林氣爆！「一具焦屍」倒臥樓梯口　身分待釐清

10多名黑衣人持棍棒當街全武行！1男「左眼慘遭打破」失明

台南巡守大隊長贈「勤務包」放隨身防疫品　強化員警執勤防疫安全　

台銀預估「今年景氣會更強」　董事長：因為都熬過來了！

米蘭達斗山熊改穿57號　投入春訓笑開懷

雲端最前線／陳時中開工談疫苗 民進黨2022挑戰嚴峻？

品木宣言5件組超低價799元！靈芝水、粉刺吸塵器通通有

今年首颱杜鵑將生成！鄭明典貼1圖喊：特別　最新模擬路徑曝

FIBA還要硬辦？　以色列2人確診、約旦落地驗出10人染疫

特斯拉壓下奧迪成為第四大豪華車廠！去年北美就賣了20萬台新車

「台灣人民憤怒爆表」　江啟臣：828是反萊豬最後一哩路

美名嘴建議葛瑞芬回快艇　灌籃王若願買斷「多隊有興趣」

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

社會熱門新聞

台南男最後一口氣　求路人打給妻子

美熟女快閃下海40天撈40萬！200男客對戰無人撐過5分鐘

男大生遊台南捲命案　被逼三貼幫思者逃亡

台南男攔路人機車求救　三貼逃跑仍遭刺死

國道8連撞勞斯萊斯害的！夾殺慘狀曝

神鬼渣男這模樣「騙婚千萬嬌妻」　手法曝光！吃遍台美正妹

台南殺人案　奪命車留清晰血掌印

失控婦大鬧星巴克！飲料淋櫃台　嗆店員出來講

快訊／國1「9車連環撞」　車流「紅爆」回堵5公里

台南兇殺跳車畫面曝　31歲男遭來回追撞慘死

秦檜替皇帝背黑鍋　「岳飛太白目」必須死

同居空姐劈腿護理師　他開房間都是女生付錢

台南兇殺內幕曝　他遭仇家一刀捅心成致命傷

快訊／開工日不平靜！　國5火燒車1人亡

更多熱門

相關新聞

台東監獄女收容人　重修與家人關係

台東監獄女收容人　重修與家人關係

台東監獄女收容人小蕙，過去因家庭關係不好，以致成年後經常受到毒品、酒精的誘惑，甚至結婚生子後，還是沉迷此道，最後不幸入監服刑。但她透過監獄開辦的課程，決定重修家庭關係，動筆寫信給多年未見的子女，子女也願意到監獄探望小蕙，至今超過2年未中斷，小蕙可說因此而獲得重生。

押人討債砍死人　3煞輕判定讞

押人討債砍死人　3煞輕判定讞

彰化監獄請名導拍攝「影像家書」

彰化監獄請名導拍攝「影像家書」

美女公關揭「處女酒店妹」內幕　被框出場遭硬上

美女公關揭「處女酒店妹」內幕　被框出場遭硬上

女毒販想棄養兒子　祖孫情獨養10年

女毒販想棄養兒子　祖孫情獨養10年

關鍵字：

法律人權酒店佈樁不賣身恐嚇二審高等法院設局

讀者迴響

熱門新聞

台南男最後一口氣　求路人打給妻子

懷孕正宮答應一夫多妻9年！要求「看老公和小三嘿咻」

美熟女快閃下海40天撈40萬！200男客對戰無人撐過5分鐘

連假40萬人上當！點開見端火鍋滑倒崩潰

鄭人碩放閃遭酸「狗男女」　小薰罕見回應！

男大生遊台南捲命案　被逼三貼幫思者逃亡

國產車「噴撞2000萬勞斯萊斯」　網嚇歪

台南男攔路人機車求救　三貼逃跑仍遭刺死

老公在家裝攝影機！拍到「辣妻躺公公大腿」親密動作

李靖遭性騷退演藝圈　改行賣水果

國道8連撞勞斯萊斯害的！夾殺慘狀曝

8歲童閹掉求當太監　醒來清朝滅亡了

旗袍妹一脫黑絲襪「連續走光2次」

停車被擋！霸氣賓士女「拆車牌」

塞車到厭世　驚見汪隔空軍備競賽

更多

最夯影音

更多
排停車場遇插隊...副駕妹子爆氣 機關槍式狂砲：智Ｘ去嚕壁啦！

排停車場遇插隊...副駕妹子爆氣 機關槍式狂砲：智Ｘ去嚕壁啦！
勁寶勾住Ella脖子「嘟嘴猛親」！　賴解孵一旁吃醋推開：你夠了ＸＤ

勁寶勾住Ella脖子「嘟嘴猛親」！　賴解孵一旁吃醋推開：你夠了ＸＤ

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

傲嬌爸溜進女兒房間飆罵「起床」 下秒看見軟爛貓貓主子露姨母笑

傲嬌爸溜進女兒房間飆罵「起床」 下秒看見軟爛貓貓主子露姨母笑

南投「泡麵土地公」旁堆出垃圾山　每天吃300箱...上萬紙碗清到崩潰

南投「泡麵土地公」旁堆出垃圾山　每天吃300箱...上萬紙碗清到崩潰

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面