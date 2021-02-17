男友佈樁測試陪酒不賣身破功　酒店妹怒控男友設局反遭恐嚇判刑

▲酒店妹陪酒不賣身遭破功，反設局恐嚇對方遭判刑。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照，照片非當事人）

記者吳銘峯／台北報導

台北市酒店妹綺蘿（化名）向男友保證陪酒不賣身，男友佈樁陳姓友人前來測試，綺蘿收錢後隨即為陳男口愛，當場破功，還被陳男偷拍揭發。綺蘿不滿，向郭姓前男友哭訴遭設局偷拍，陳男因而被郭男等人擄走，賠錢了事。陳男提告，綺蘿被逮後全推給郭男，但高院審理後，認為綺蘿有鬼，依「恐嚇取財罪」判刑1年4月。得上訴。

判決指出，綺蘿2017年到台北市某酒店上班，當時她極力向男友保證是高檔禮服店，「純陪酒、不賣身」男友選擇信任，但不時有流言蜚語傳出，男友開始懷疑。當年5月間，男友委託好友陳姓男子，前往測試綺蘿。陳男當晚點了綺蘿坐檯，3杯黃湯下肚後，陳男拿出鈔票，要求綺蘿SPECIAL（特別服務），綺蘿二話不說，收錢辦事，隨即為陳男口愛。

陳男一邊享受昇天快感，一邊拿出手機偷拍下綺蘿4張口愛照片，並傳送給綺蘿男友。男友暴怒「我滿懷信心，得到的結果卻是這樣」，綺蘿惱羞成怒反嗆「這樣傷害我很好玩嗎？」2人因而分手，但男友也不經意說出陳男的身分。

綺蘿存心報復，找郭姓前男友哭訴，謊稱遭性侵偷拍，要郭男幫忙討回公道。郭男答應幫忙，正巧陳男約綺蘿吃飯，郭男等人立馬設局，在同年6月3日清晨5時，由綺蘿把陳男騙進經紀公司，郭男帶2名同夥預先埋伏，押走陳男。眾人痛毆陳男，陳男最後答應賠錢，交出提款卡，讓郭男、綺蘿等人領走戶頭裡27萬元，還簽下3萬元本票。最後獲得釋放。

陳男獲釋後提告，檢警逮捕郭男、綺蘿等人，並依恐嚇取財罪等罪提起公訴。法院審理時，綺蘿否認犯案，辯稱自己是性侵、偷拍的被害人，當時只是找郭男協助，要求刪除照片，是後來陳男主動賠錢，自己並未動手。但法院認為，若是被害人怎麼會在清晨時間，答應與加害人一同吃飯？可見綺蘿供詞不可採，確實參與設局。

一審法院將郭男判刑1年6月、綺蘿判刑1年4月。案經上訴，二審仍認定郭男、綺蘿有罪，駁回上訴，維持原本的刑度；另外二審也宣告沒收不法所得，包含綺蘿分得的17萬元。本案仍可上訴。