他PO文怒控「外送員偷喝飲料」開炮狂酸！　隔日慘遭停職

▲一名大馬網友指控Grab外送員偷喝飲料，隔日竟慘遭停職。（圖／翻攝自Facebook／Info Roadblock JPJ/POLIS）



記者吳美依／綜合外電報導

馬來西亞一名男網友使用外送平台Grab訂餐後，在推特上指控外送員「偷走一杯飲料」，儘管被眾多網友指出誤會之處，卻仍不願認錯，反而加大砲火出言狂酸，未料隔日竟因此遭到停職。

綜合大馬媒體報導，男網友13日訂購餐點後，在推特上標註Grab並發文抱怨，「為什麼外送員偷了我的星巴克飲料？我點了3杯，卻只收到2杯。如果他想要喝，我也可以請客，但要先問一聲，而不是直接偷走！我已經和Grab投訴了，還沒獲得回應。」

許多網友紛紛指出，檢查訂單內容應該是餐廳的責任，「這是你第一次用Grab點餐嗎？不要隨便指控外送員偷東西，他們不會無緣無故破壞自己的生財工具」、「你太愚蠢了。Grab規定外送員不能拆開顧客餐點，只被要求送餐」、「外送員的責任是根據訂單號碼領餐和送餐。他們不能檢查，因為餐點已經密封起來了」。

未料，男子卻繼續嗆聲，「所以外送員的責任是什麼？送餐而已？這種不負責任的工作也太棒了吧！」雙方筆戰越來越激烈，他甚至嘲諷網友一定全都失業了，才有時間在這裡留言，還不如趕緊去準備履歷比較實在。

Grab稍後出面解釋，公司規定外送員不能進入室內，必須在外等待合作餐廳送上已經密封的餐點，接著才會出發送餐。但是，他們仍願意提供退款與相關服務。

電池公司Bateriku於14日發布聲明，證明男網友在公司內任職。他們替員工的無禮言論與不實指控致歉，並宣布針對該男施以停職調查的處分，「我們不容忍Bateriku組織內外部（人員）從事任何不當行為。」



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