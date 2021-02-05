花2500找辣妹解放！高雄男「完事後」門秒被打開　結局慘曝

▲阿宏被依法判3月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／高雄報導

一名男子「阿宏」（化名）是某間養生館之負責人，但他卻媒介小姐在店內，與不特定男客從事性交易，自己從中收取傭金，以此方式進行不法牟利行為。對此，高雄地院審理後，依法判其3月徒刑，得易科罰金，並沒收其犯罪所得。

判決指出，阿宏是高雄某間養生館的實際負責人，但他竟基於意圖使成年女子，與他人為性交行為，而媒介、容留以營利之犯意，讓女服務生為不特定男客進行全套性交易，而每次收費價格為2500元，其中阿宏可分得500元，其餘則歸女服務生所有。

直到某次一名女服務生與某名男客剛進行完性交易，正巧遭遇警方臨檢，當場遭到查獲，警方並於現場扣得營業報表、性交易費用等。對此，阿宏於警詢、偵查時對於案情坦承不諱，且與證人之證詞相符，因此阿宏之犯行勘以認定。

對此，法官認為，阿宏正值壯年，非無謀生能力，且明知政府執法單位極力掃蕩色情，以端正社會風氣，竟仍為圖私利而容留、媒介女子與男客為性交行為，敗壞社會善良風俗，所為誠有不該，且之前又有前科，素行非佳，竟又再犯下本罪，顯見其未徹底反省。

法官念及，阿宏犯後始終坦承犯行，態度尚可，考量其犯罪動機、目的、手段、該店經營不久即遭查獲等後，依法給予判刑。對此，高雄地院審理後，依犯圖利容留性交罪，處以有期徒刑3月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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