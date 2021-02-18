川普飯店爆破畫面曝！34層樓用「3000枚炸藥」20秒夷為平地

實習記者陳妙津／綜合報導

美國前總統川普所經營的川普廣場飯店與賭場（Trump Plaza Hotel and Casino）已在17日被拆除，這棟34層樓高的飯店自2014年被關閉後，就長年無人打理，年久失修而被迫拆除，最終在上千噸炸藥的威力下在20秒內化為平地，結束川普在紐澤西海岸40年的經營。

據CNN報導，川普廣場飯店與賭場1984年在大西洋城開業，是最後一家掛名川普品牌的賭場，過去曾是川普房地產投資組合的重要一部分，但隨著東部各州放寬賭博限制，收益銳減，關門前夕已成為大西洋城收益最差的賭場。拆除當天，現場湧入大批民眾圍觀，附近飯店還推出最佳觀賞位置附上套餐，讓顧客可一覽無餘。

▲川普廣場飯店與賭場（Trump Plaza Hotel and Casino）在上千噸炸藥下，數秒內夷為平地少民眾到現場圍觀。（圖／達志影像／美聯社）



據《紐約時報》報導，本次爆破約用了3千枚炸藥，20秒內就將飯店建築夷為平地。CNN旗下的WPVI電視台則指，目前該處土地所有權由億萬富翁投資客伊坎（Carl Icahn）所有，但尚未宣布未來規劃。

報導中提到，川普與大西洋城數十年來的淵源，以野心勃勃的壯志及搖搖欲墜的財務狀況著稱，他最著名的地產「川普泰姬瑪哈酒店」（Trump Taj Mahal）曾自稱為「世界第八大奇蹟」，不過到2016年關門時也沒引起什麼關注，後來該棟建物又以硬石（Hard Rock）飯店為名重新開張。

川普2014年時起訴川普娛樂渡假村（Trump Entertainment Resorts），要求將他的名字從這兩家賭場撤掉。他在訴訟中說，川普娛樂渡假村讓泰姬陵與姊妹賭場川普廣場「陷入徹底失修狀態」，有損他品牌的優越名聲。兩家賭場的失敗都讓大西洋市的博弈旅遊業更加艱難，不少遊客後來都改去拉斯維加斯或附近的賭場。