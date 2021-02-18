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2千萬勞斯萊斯直接報廢！前撞後夾輪胎離身　富豪車主：不修了

記者鄧木卿／彰化報導

要價超過2000萬元的勞斯萊斯「魅影」16日在國道1號發生連環車禍，車子被包夾卡在中間，車頭、尾嚴重損毀，車體甚至與輪胎分離，車內的30歲駕駛和長髮正妹女友所幸毫髮無傷，但修理費高達500萬元，據駕駛的友人說，車主不打算修車了，也沒法修，理賠事宜都交由保險公司處理。

▲▼2千萬勞斯萊斯直接報廢！前撞後夾輪胎離身，富豪車主：不修了。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼2千萬勞斯萊斯前撞後夾輪胎離身，富豪車主說不修了。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

▲▼2千萬勞斯萊斯直接報廢！前撞後夾輪胎離身，富豪車主：不修了。（圖／記者唐詠絮翻攝）

國道警方指出，事發於16日下午1時31分，國1北向222.2公里、彰化路段，勞斯萊斯（A車）駕駛行駛於內側車道，先撞擊B車後，向前推撞C、D兩車，勞斯萊斯隨即停於內側，而行駛於後方的E車再追撞，往右側噴飛到中線車道，內線車道後方的另一輛F車往前2度追撞勞斯萊斯，之後中線的G車又撞上E車，後方的H車再追撞G車肇事。

▲▼2千萬勞斯萊斯直接報廢！前撞後夾輪胎離身，富豪車主：不修了。（圖／記者唐詠絮翻攝）

勞斯萊斯遭受前後車子包夾，車身損毀嚴重，還好駕駛和正妹女友沒有大礙，不過，經專業車廠技師粗估，維修費500萬元起跳。對此，有不少網友看了影片後直呼，「應該連賣心臟都不夠吧」、「真的是xx娘了⋯」、「嗯，很貴的車當然要親自驗證」。數千名網友一看到抽好幾口氣，默哀「超額也不夠賠了」、「連假還是待在家」、「看到這種車我立馬遠離300公尺…寧當烏龜莫賣腎」、「這是我見過，最快變成負二代的辦法」、「國產車為什麼會想跟在勞斯萊斯後面？」、「一夜致負……」。

勞斯萊斯車主友人說，車主和副駕女友人無大礙，也不打算修車了，沒法修，理賠事宜都交由保險公司處理。

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