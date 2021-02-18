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富豪男友撞爛勞斯萊斯！世新小昆凌PO「胖黑RR」合照：謝謝保護

▲世新小昆凌。（圖／翻攝彰化踢爆網、翻攝自Instagram／hannah_quinlivan）

▲C姓富豪級車主與女友李穎當天車禍前的貼文曝光。（圖／翻攝彰化踢爆網、翻攝自傳遞娛樂）

記者徐愷昕／綜合報導

國1在16日發生8車連環撞事故，其中一輛要價超過2000萬元的勞斯萊斯「魅影」發生追撞被包夾卡在中間，車頭、尾嚴重損毀。據了解，該車駕駛是只有30歲的C姓富豪級車主，至於坐在副駕的長髮正妹，證實是有「世新小昆凌」之稱的女星李穎，而稍早兩人當天車禍前的貼文也隨之曝光，只見他們拿著2杯飲料拍照，上頭還寫下「與胖黑RR的最後一張合照」。

▲國道1號彰化路段8車連環撞，勞斯萊斯被包夾。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲國道1號彰化路段8車連環撞，勞斯萊斯被包夾。（圖／記者唐詠絮翻攝）

C姓富豪級車主16日載著女友李穎上國道1號時，於北上彰化北斗段碰上8車連環撞事故，致他要價過2000多萬元的勞斯萊斯車體嚴重毀損，而經專業車廠技師粗估，維修費至少500萬元起跳，所幸車上2人都毫髮無傷。

事發後，李穎與男友上路前的貼文也隨之曝光，只見2人在車內各持一杯飲料合影，內容還寫下「與胖黑RR的最後一張合照」；另外還有一張事故現場照，上方則寫著「謝謝大胖堅硬外殼的保護，我們倆都只有輕傷」，並指出案發當下C姓男友很man的伸手擋在她前面，所以她沒有破相，表示等等誰都不能阻止她去買樂透。

相較之下C姓富豪行徑相當低調，對於此事沒有透露任何資訊，且據了解，C姓富豪的家人與警方、媒體都有相當人脈，案發至今不僅員警閉口不談C男身分，不少媒體也都有接到關切電話，要求不要再透露案情。

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