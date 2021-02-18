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聯發科工程師遭酒駕重創傷腦　「人生崩裂家毀妻離」怒求償1409萬

▲聯發科工程師遭酒駕男撞壞　腦傷、妻離…怒求償1409萬。（圖／記者陳凱力攝）
▲聯發科黃姓工程師被李男酒駕追撞，生活遭逢巨變，甚至因此離婚。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

李姓小貨車駕駛因2瓶啤酒酒後駕車，撞傷聯發科黃姓工程師等7人，黃姓工程師顱骨骨折、顱內出血、顏面神經麻痺、創傷性腦損傷，更因創傷後壓力症候群與妻感情生變，分道揚鑣，黃男憤而向李男求償1409萬元，新竹地院判賠314萬元。

具清華大學資訊工程研究所碩士學歷的黃男說，肇事李姓駕駛平日駕車送月子餐，2018年12月28日晚間喝了2罐啤酒後，開著小貨車行經光復路與東光路口時，未依號誌指示右轉，先撞上騎機車的他，再向前續撞在東光路機車停等格內停等紅燈的人車及停放路邊車輛，共造成7人輕重傷、9輛機車與1輛轎車毀損。李男撞人後下車落跑，被警察追捕抓回，測得酒精濃度0.86毫克。

▲聯發科工程師遭酒駕男撞壞　腦傷、妻離…怒求償1409萬。（圖／記者陳凱力攝）

▲黃男說，因車禍讓他身心健康、生涯規劃及家庭生活都受到嚴重打擊，深感痛苦，向李男合計求償1409萬元。

李男因酒駕及肇逃等罪，也被新竹地院判刑1年10月刑期確定。不過，在聯發科任職的黃男從此生活天崩地裂，甚至因此家庭失和婚姻破裂，因此再向李男提出民事求償。

黃男說，自己畢業即進入聯發科任職，因車禍導致顱骨骨折、顱內出血、顏面神經麻痺、創傷性腦損傷，後續治療及復健又投入大量時間、精神、費用，家人與他都極度辛勞疲憊，且持續恐懼、擔憂、緊張，精神備感痛苦，感情也因此發生相當程度的變化，甚至產生心理症狀，他與妻子雖從2019年5月間開始接受心理諮商，但仍在去年底離異。

黃男說，因車禍讓他身心健康、生涯規劃及家庭生活都受到嚴重打擊，深感痛苦，請求李男賠償精神慰撫金1千萬元，加上醫療費用與薪資損失，合計求償1409萬元，法官審酌後，裁定醫療、薪資等損失有單據等憑證予核，而其中精神賠償部分因以100萬為上限，判李男應賠償314萬元。

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