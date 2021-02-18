窮男醉撞月薪20萬聯發科工程師！他腦傷妻離　求償千萬僅准100萬



▲月薪20萬的黃姓工程師因車禍重傷，向肇事人求償1000萬精神賠償。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名聯發科工程師遭到酒駕撞成重傷，顱骨骨折、顱內出血、顏面神經麻痺、創傷性腦損傷，更因創傷後壓力症候群與妻感情生變離婚，工程師憤而向李男求償精神賠償1000萬及上醫療費用與薪資損失，合計求償1409萬元，新竹地院法官審酌，本件車禍既因被告李男酒駕所致，過失甚明，與工程師的毀損具相當因果關係，應負擔相對責任，判賠314萬元。

法官調查，黃姓工程師主張李姓駕駛酒後駕車，開著送月子餐小貨車行經東光路及學府路交岔路口時，因未遵守交通號誌之指示闖紅燈，正面撞擊自學府路往東光路方向行駛的黃姓工程師，造成黃男頭部外傷、合併顱骨骨折及顱內出血，下頷骨骨折、兩惻肺葉挫傷、左側顏面神經麻痺、左側耳聽力損失、眩暈症、下頷骨粉碎性骨折合併3顆牙齒斷裂、創傷性腦損傷、顏面骨骨折等傷害。

李男撞人後下車落跑，被警察追捕抓回，測得酒精濃度0.86毫克。之後被新竹地院判刑1年10月刑期確定。黃姓工程師車禍重傷後，造成工作、生活損失，甚至因此與妻離婚，再向李姓駕駛求償精神賠償1000萬及上醫療費用與薪資損失，合計求償1409萬元。

法官認為，本件車禍既因被告李男酒駕所致，過失甚明，與工程師的毀損具相當因果關係，應負擔相對責任，但其中精神損失部分，審酌被告李姓駕駛高職畢業，入監前做臨時工，收入不穩定、未婚、無小孩，而工程師研究所畢業，任職於聯發科擔任工程師，月薪逾20萬元，認為請求應以100萬元為適當，共判賠314萬。

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