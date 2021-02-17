酒測值1.97！屏東男醉駕撞前車＋衝對向K中3車「陷昏迷」是太醉

▲新埤鄉餉潭大橋16日晚上發生5車連環車禍 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新埤鄉餉潭大橋南端沿山公路，16日晚上發生5連撞車禍，造成8人受傷，轄區潮州警方進行酒測，肇事的李姓男子酒測值竟達1.97毫克 ，他先追撞前方的自小客車後再衝入對向車道，釀成這起連環車禍，而他被送醫時意識昏迷，是因酒測值太高造成，身體並無大礙，警方請示檢察官後，依公共危險等罪嫌函送法辦。

▲肇事休旅車。

潮州調查說，昨(16)日下午18時50分許，在新埤鄉沿山公路屏185線54公里公里處發生的連環車禍，第一當事人李男(住屏東)駕駛白色休旅車，於沿山公路南下直行，追撞前方第二當事人潘女(住屏東)所駕駛銀色自小客車，後第一當事人車輛失控衝至對向車道撞擊第三當事人邱男(住台南市)的白色自小客車。

撞擊後，又逆向撞擊對向車道第四當事人鄭男(住屏東)的藍色自小客車，並續行逆向撞擊對向車道第五當事人陳女所駕白色自小客車，致造成5台自小客車車禍車輛發生事故，共8人均輕傷意識清醒。

警方說，除第一當事人李男酒測值為1.97毫克外，其他車禍駕駛酒測值皆為0，傷者送醫後狀況良好，現場警方依規定現場處理，酒駕肇事人依公共危險案函送法辦。

潮州警分局呼籲民眾勿酒後駕車酒後切勿駕車行駛，以免危害他人及自身安全。

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