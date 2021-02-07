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匍匐地表的減法建築　以守拙藏鋒的美與山谷靜存

位於義大利薩爾圖西奧（Saltusio）的南蒂羅爾地區，由建築事務所NOA（Network of Architecture）擘劃的Apfelhotel飯店，採取一種新穎、涵構意識的設計概念加以構成，不僅回應新一代經營者向前推進的盼望，也將代代嗣襲的傳統根基綿延續存。

飯店位於谿谷開口，澶湉蜿蜒的帕瑟河（River Passer）流經其中，鮮潔山澗則涵養了此地的蘋果樹種植，奠定這處山谷豐富的果園農耕文化。

匍匐地表的 減法建築 ：以守拙藏鋒的美與山谷靜存

隨韶光荏苒而往，這美景中，深刻與之連結。建於此地的Apfelhotel，自竣工後便以精品旅館的服務款待這些尋求頤養身心靈遊客的驛站。處靜謐如詩的山谷已成了許多遊客神馳心往之所，他們渴望徜徉在此醉人

事實上，這幢飯店的設計概念來自一項建築競賽的入圍作品，設計對這座歷史性遺跡，試圖在舊結構下予以葺繕和拓建，而整個計畫包含一間餐廳、旅館與療癒健康中心，並致力於一種雕塑式的意象，使之能夠嵌放在地景裡。

建築團隊特意以一種翳薈蘢蔥的當代花園意象規劃療癒健康中心，使之成為Apfelhotel飯店量體的焦點。這個綠色心臟（green heart）以一種下凹減法的概念詮釋，只求與整個山谷地景優雅地鑄鎔。

圖文來源╱Designboom

（完整文章請看瘋設計

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