最重恐罰500萬！愛莉莎莎「YouTube退訂人數驚呆」　網紅：沒事兒

▲愛莉莎莎拍道歉影片！（圖／翻攝自YouTube／愛莉莎莎）



網搜小組／劉維榛報導

網紅「愛莉莎莎」在去年11月拍攝喝橄欖油「排膽結石」的影片，不料爆出爭議後，她又在過年期間反擊台大兒科醫師「蒼藍鴿」，讓各界全看傻。事隔2天後，愛莉莎莎親上火線道歉，並下架影片，然而她人氣依舊不減，YouTube粉絲至今只退訂2萬人，讓網紅「四叉貓」劉宇笑虧，「沒事兒沒事兒！」

28歲的愛莉莎莎的「喝橄欖油排膽結石」風波，不僅讓自己的黑歷史被挖出，連爸媽都被拖下海，針對影片是否違法？食藥署指出，已有看過該影片，但內容主要是個人體驗，這種飲食法不可宣稱療效，如果內容提到喝油可以預防結石等，只要經專家認定有違規疑慮，就可以依法開罰，可罰處60至500萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲愛莉莎莎被醫界挨轟，但訂閱只微幅下跌！（圖／翻攝自YouTube／愛莉莎莎）



然而愛莉莎莎的網紅生涯，似乎沒受太大影響，「四叉貓」劉宇在臉書表示，觀察愛莉莎莎的YouTube訂閱數，日前巔峰數119萬人維持30天以上，而槓上「蒼藍鴿」之後，2月14日只有1萬人退訂，而今（17）日再降1萬人，總數來到117萬，讓劉宇不禁笑虧，「本次事件才少了1.68％訂閱，沒事兒沒事兒...」

底下網友熱議「道歉影片是否真的能止血呢？繼續觀察中」、「你們覺得現在可以拯救愛莉莎沙的是，A.小玉復出拍片；B.韓國瑜宣布選台北市長；C.四叉貓宣告約砲成功」、「Clubhouse裡的自介該改數字囉」、「不怕不怕，九牛一毛 （牛年吉祥話）」。