愛莉莎莎父母遭酸「教女無方」　網批：關爸媽何事...學生出面力挺

▲愛莉莎莎日前已拍片道歉。（圖／翻攝YouTube／愛莉莎莎 Alisasa）

記者曾筠淇／綜合報導

YouTuber愛莉莎莎與台大兒科醫師「蒼藍鴿」的事件鬧得沸沸揚揚，雖然她14日已拍片鞠躬道歉，但網友抨擊仍未平息。不少網友除了挖出愛莉莎莎的身家背景，還開罵其父母；對此，愛莉莎莎日前出面懇求「不要攻擊我的爸爸媽媽」，另外也有不少人發文呼籲應理性，不要連父母都罵進去。

愛莉莎莎坦言，父母與她的個性大相逕庭，都是善良、低調行善的人，「爸爸媽媽總是覺得，比起自己用好的東西，錢應該給比自己更需要的人，跟我愛好享受的個性完全不一樣。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲愛莉莎莎全文。（圖／翻攝自Instagram／@goodalicia）

不過，愛莉莎莎日前因影片惹議，導致家人受到牽連，令她非常自責，「整件事情讓我最難過的不是自己被罵，是拖累了明明什麼都沒有做的家人一起受罪，所以拜託大家不要攻擊我爸爸媽媽，還有求求大家把網路上面有我爸媽的內容刪掉。」

然而，卻有不少網友仍在各大平台痛罵，「所以怎樣的老爸才能教出這種沒品的女兒」、「教女無方，可憐哪」、「自己的一世英名毀在自己女兒手上」。

對此，就有網友在「Dcard」上，以「請停止對愛莉莎莎父母網暴行為」為題發文，表明自己並不是粉絲，但愛莉莎莎知錯了、私底下向蒼藍鴿道歉了，雖然被攻擊難免，但牽連父母還是太過分了，不論是民俗療法還是肝膽排石法，都不是愛莉莎莎的爸媽所推薦的，「到底關爸媽什麼事？」

▲▼網友呼籲不要攻擊愛莉莎莎的父母。（圖／翻攝自Dcard）

還有人也呼籲網友應該理性，雖然她並不喜歡愛莉莎莎，這件事情也讓她覺得很傻眼，但是無論如何，都不該去抹黑或謾罵其父母；做錯事情的確該罵，但牽扯到無關的人就不必了，看到那些非常難聽的用字遣詞，讓她忍不住發聲，「各位理性一點啦！」

另外，也有愛莉莎莎爸爸的學生出面回應，「他人真的很好，我有上過他的課，絕對不會亂當人，我只能說眼見為實，切勿道聽塗說」、「教授上課認真、治學嚴謹」。