快訊／北北基8縣市「10°C↓低溫特報」　強冷氣團南下越晚越冷

▲氣象局發布低溫特報。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

強烈大陸冷氣團今（17）日南下，氣象局上午針對北北基8縣市發布低溫特報，今傍晚至明上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。

今（17日）上午至明（18日）上午低溫區域

【黃色燈號（寒冷）】

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

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▲強烈冷氣團襲台，北台灣今降溫明顯，白天高溫僅剩17、18度，入夜後更將降到13、14度。（圖／記者屠惠剛攝）

氣象局表示，今天強烈大陸冷氣團南下，東北風增強，迎風面的北部、東半部地區雲多有短暫雨，中南部地區則維持多雲到晴，僅山區仍有零星降雨；氣溫方面北臺灣降溫明顯，白天高溫僅剩17、18度，入夜後更將降到13、14度；其他地區白天氣溫和昨天差不多，但入夜後也會明顯轉冷。

周四至周五清晨持續受到強烈大陸冷氣團影響，但水氣明顯轉乾，各地天氣大多穩定，只剩東半部地區仍有零星降雨；這段期間又以周四晚上到周五清晨氣溫最低，預計中部以北及宜花地區僅約10至12度，其他地區約13至16度，局部空曠地區及近山區平地溫度會更低。

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