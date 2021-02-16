兒只收到一包紅包！單親媽自責「沒人脈」　網一看紅包袋全哭了

▲媽咪在紅包袋寫上祝福兒子的話。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者施怡妏／綜合報導

過年期間不少人會到親戚家拜年，最期待的就是拿紅包，一名單親媽咪感嘆沒有人脈，過年期間兒子只拿到她包的一包紅包，慚愧地向兒子道歉，但網友們看到紅包後都大讚，因為紅包上寫上滿滿祝福的話，藏著母親對於兒子無限的愛，還畫上可愛的小牛，不少人也狂讚「媽媽的字超漂亮！」

「沒有拔拔的孩子只能認命！」單親媽咪在臉書「爆怨公社」發文，獨自一人扶養兒子，而且也沒有什麼人脈，別人家的小孩都有滿滿的紅包，但兒子卻只有一包她包的紅包，「有沒有孩子像我兒子這麼慘的？對不起了兒子，媽咪沒啥人脈」。

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她在文中附上紅包的照片，只見紅包袋上有一段親筆寫下的祝福話，「恭喜你總算擺脫你不喜歡的生活，現在每天為了你自己的目標拚命努力著，永遠記得媽咪說的，『媽咪這輩子最大的福報就是生了你』，努力成為臺灣之光吧！」還畫上可愛的牛年大吉小插畫，短短幾行字道出對兒子的疼愛。

貼文一出後，引起許多網友討論，許多人都大讚原PO字跡工整娟秀，「這有愛的紅包抵過千千萬萬的紅包，棒棒的」、「有這樣的媽媽，只有一包我也沒關係」、「這一包勝過十包」、「媽咪的字好漂亮」、「有媽媽的愛就是無敵」、「好字！這個一定要好好保存，若干年後拿出來看，都是滿滿回憶」。