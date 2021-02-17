三峽老街一盤麵線115元！他震驚「只能吃5口」　在地人洩真相

▲原PO聽聞麵線要價115元，當場震驚不已...（圖／爆廢公社）

網搜小組／柯沛辰報導

北部一名男網友在臉書發文表示，他到三峽老街遊完，各點了一份麵線、滷味，怎料送上桌來份量不多，卻分別要價115元、100元，讓他忍不住想詢問廣大網友，過去有沒有遇到過類似情況，引發熱烈討論。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出一張照片，從中可見一個碟子盛著白色麵線，還有幾片高麗菜，另一個碟子則裝著幾樣家常滷味，但兩者加起來超過200元，讓他不禁錯愕「麵線115元，5口的份量...想知道大家吃到最訝異的食物。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

許多人看完紛紛留言，「三峽老街遲早落得士林夜市的下場」、「哇，我在雜貨店買一把15元麵線大概可以煮4盤」、「....怎麼不去薑母鴨店吃，更便宜」、「阿爾卑斯山天然雪水+北海道小麥粉做成的麵線，加上種在天山山脈、吸取日月精華達7749天的高麗菜 收取115是很合乎邏輯成本的」、「感謝PO文告知，這樣就不會踩雷」。

不過，有內行網友表示，「三峽老街那家有名的黑，專門騙觀光客，每次過年都有人跳出來罵」、「盤子餐，之前新聞就報了，還有人去被敲」、「看到麵線加上三峽老街，我就知道是哪了，上次吃了600多，這間是有名的黑店，網路隨便查都有」、「這出名的貴啊，在地人死都不會踏進去的店。恭喜你，解鎖三峽最雷的店，麵線是苦茶油的～他會跟你說很特別，所以特別貴」掀起熱議。

稍早記者實際瀏覽店家在Google上的評論頁面，發現留言數達554則，平均星數僅1.2顆星，但仍有不少人前仆後繼上門消費。有在地人解釋，由於店家位在觀光路線上，所以每逢假期用餐時間，總會有許多不知情的外地遊客光顧，成為店家屹立不搖的關鍵。

▼店家Google評價僅1.2顆星。（圖／翻攝自Google）