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想追求更親密的家人關係？9個需要煞車的「地雷話題」　小心說太多反而引起爭議

▲▼ 家人，關係，相處，信仰，家庭。（圖／pixabay）

▲面對家人，適合用「無話不談」拉近彼此的關係與距離嗎？（圖／pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

忙碌奔波的現代社會，往往使人心浮動，即使是面對最心愛的家人，稍不用心就日漸陌生，讓許多人反思該如何維繫良好的家庭關係。但想要拉近彼此的距離，「無話不談」是一定要的嗎？看過不少破碎家庭關係的諮商師認為，太過直言不諱、讓家人了解太過隱私的話題，可能會容易傷害到別人或是自己，甚至引起紛爭。即使親如家人，在最私密的隱私面前，有時還是得要學會劃清界線！國外網站《Bright Side》列出9個不宜與家人過度討論的地雷話題，下回聊到時請記得踩煞車！

1.你的未來計劃
和身邊的人分享我們的目標時，這個動作可能會欺騙大腦，讓它以為我們已經達成了目標。導致我們在投入時無法花太多精力，進而讓達成目標這件事變得更困難。雖然告訴家人對未來的計劃不會有危害，但為了自己日後做事的步調，最好避免提及每個細節。

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▲▼ 家人，關係，相處，信仰，家庭。（圖／pixabay）

2.與伴侶關係中的問題
讓家人知道和另一半的一些小問題、小摩擦通常不是問題，但是如果談到細節，可能就會有點麻煩。畢竟家人只是片面接收一人的負面情緒，無法全盤客觀地了解整個過程，之後如果關係中的兩人彼此原諒、繼續前進，家人卻可能還會對你的另一半懷恨在心或有負面印象。

3.你的收入和財務狀況
《Bright Side》建議至少只到平均年收入就好，即使是親密的家人，也不需要知道你賺到的每一分錢以及事情的發展。另外，如果有任何財務問題，若是在自己可以解決的範圍，最好也不要跟家人提供太多細節，一是容易讓他們擔憂，二是導致他們提供對你而言不必要的建議，並造成分歧和爭論。

4.關於自己和他人的秘密
閒聊對許多人來說似乎是無害的活動，和家人在一起自然是想到什麼就說什麼。但是，無論多麼信任家人，還是要避免向他們洩漏一些對於他人來說需要保密的訊息。《Bright Side》指出，這個舉動可能會對自己造成負面影響，例如破壞寶秘方與其他人之間的關係，你的可受信任度在他人心中也會受到影響。

▲▼ 家人，關係，相處，信仰，家庭。（圖／pixabay）

5.和另一半的生育計劃
家人尤其爸媽可能特別想要孫子，並經常詢問何時要懷孕，但《Bright Side》提醒，當事人才是最終在適當時機做出選擇的人。為了避免造成誤解甚至爭論，何時生孩子這件事最好避免拿來成為話題。

▲▼ 家人，關係，相處，信仰，家庭。（圖／pixabay）

6.重提和家人過去的不愉快
提起過去發生的事情一直都不是好的話題，尤其是當那些回憶可能會使彼此都再度陷入痛苦，除非是雙方有意彼此聊聊、試圖理解、和解時，或是當過去埋下的問題導致現在和家人之間的不良溝通，才應該積極提出討論。積極的討論時，才應謹慎提出。若評估後沒有這個必要，那麼《Bright Side》建議請試著自己在心底好好解決並放下。

7.你犯下的錯誤
當犯下大錯時，《Bright Side》建議最好把這件事對家人保密，原因是它可能導致家人擔心，並主動表示想幫忙改善情況，但並非所有的事情都可以由他們解決，實際上他們也沒有必要為你自己的錯負責承擔。較良好的處理方式，應該是要自己試圖好好解決，而非提出來向他們尋求幫助。

8.你的信仰和喜惡
即使是家人，彼此的宗教、政治和對這個世界的看法也有可能大相逕庭，相當了解此事的《Bright Side》提醒，應該避免這些微妙的話題。因為有時，當人們聽到相反的意見時，多數人都會很難控制自己，希望將自己的信仰推向他人，這個舉動可能就會變成一個巨大的爭論，進而破壞彼此的關係。

▲▼ 家人，關係，相處，信仰，家庭。（圖／pixabay）

9.你目前所在的位置
當每個人都還只是個孩子時，爸媽為了安全起見，自然會不斷追蹤你所在的位置，但逐漸成年後，如果父母仍過分保護，時時刻刻緊迫盯人，想要了解你去過的每一個地方，就需要和他們好好溝通，讓他們理解這等於侵犯你的個人空間，在精神上也會給予相當大的壓力。

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