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理債專家的經驗談　資產規劃這「3大地雷」千萬別碰！

▲新台幣今日貶值。（圖／pixabay）

▲做好資產規劃很重要。（圖／pixabay）

生活中心／綜合報導

如何妥善地規劃資產配置，是許多人一生的課題，「財富自由」這詞也在近幾年炒得沸沸揚揚。理債專家王姵文（黑媽）在17歲即經手處理大小債務，29歲父母過世後繼承負債，開店倒店，37歲中年喪偶，背債理債逾20年，處理債務總金額多達數千萬，之後在5年內清掉將近5千萬的家庭與個人債務，現在經營多個斜槓項目，並提供諮商服務，他以經驗談分享「資產規劃」的3大地雷。

資產規劃地雷1：過度的債務槓桿與沒有做好稅源準備

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我的父母因為經營外銷成衣事業，又搭上炒作不動產致富的順風車，造就了我從小過著優於一般小康家庭的富裕生活。然而，家中13間不動產，最後卻因為母親突然倒下，過度的槓桿操作與超高的遺產稅率，到最後一間也不剩，甚至演變成被黑道追債，影響下一代的我走過長達20年的背債人生。

這是親身經歷，我可以斬釘截鐵地確定，即使身邊有再多的專業律師、會計師，再怎麼精算都沒辦法幫你算到措手不及的人生風險。 能夠擁有資產的人，通常具備金錢管理能力，並且很清楚什麼方式可以替自己創造財富，但以投資單價高額的房產為例，買進買出的行政仲介費用、過度的債務槓桿與遺贈相關稅務問題，若沒提前準備需要繳的稅，可能在不久的將來衍生出其他問題。在投資這麼大筆錢、背下更多房貸之前，這個地雷必須小心避開。

資產規劃地雷2：投資過度分散

很多積極型投資人，都很懂得如何做風險分散，但有時卻會碰到資產過度分散的問題，例如，把資產分散在海外，或是投資在國內法定資產查詢系統完全無法追查到的地下管道。這樣的安排，有可能是因為投資人往返國內外的工作生活型態而來，但卻會造成很多未來的資金流動、稅務問題、繼承困擾。

資產規劃地雷3：與親友共同持有資產、互為保證

幾個好朋友一起投資不動產，說好以後買賣獲利均分，租賃就輪值當管理人，大家投資時都談好分潤比例，一直有穩定的收入好幾年。 像這樣眾人集資的資產規劃，可說是隨處可見，無論是白手起家的創業合夥，或是親友之間的資產共有，雖然不見得未來會發生意見不合，卻常見萬一有人倒下，繼承人無法接受原本協議的狀況，若是加上互做保人的債務問題，又變得更加複雜棘手了。

預先練習：預見資產背後隱藏的風險

正如你在享受罪惡美食時，要想到之後留在身上的肥肉如何鏟除；在被家電廣告的多功能吸引時，要想想萬一故障後該怎麼處理維修；同樣的概念，無論是個人的退休金，或是對於身後遺產的規劃，有時我們現在以為的資產，最後可能會成為自己未來的困擾，甚至成為下一代的負債。 每項工具都是一門學問，培養自己用一體兩面的角度思考資產規劃，做最好的準備與最壞的打算，會讓你走向更堅定安穩的未來。

★本圖文經方智出版社授權，摘自《從扛債人生走向財務自由》。

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