鹿耳門天后宮冬籤「天災時氣必有傷」　廟方：四季整體「中平籤」

▲台南市鹿耳門天后宮於大年初五早上吉時跋出四季籤「公籤」，今年四季籤整體籤運屬「中平籤」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市鹿耳門天后宮於每年農曆大年初五早上吉時跋出四季籤「公籤」，來預測國家、社會今年四季時序之運轉時勢，以做行事之參考，今年跋籤用時約45分，總體而言，今年鹿耳門天后宮所跋之四季籤整體籤運屬「中平籤」。

鹿耳門天后宮自1993年文化季舉辦起，即於每年農曆大年初五舉辦「跋四季籤」活動。大年初五仍是春節連續假期之一，遊客熱情未減，因關心今年運勢，紛紛團團圍住跋籤現場，由福爾摩沙遊艇酒店董事長謝文祥、一德金屬總經理沈木林、力伽實業董事長郭海濱、南智捷汽車總經理馬忠榮前分享之長順等四位，分別擔任春、夏、秋、冬四籤跋杯司禮官。

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上午10時正，行禮如儀、開籤筒，然後依春、夏、秋、冬四季四籤分別跋籤，眾禮官虔心默禱，旁觀民眾屏氣凝神等待，凡丟得「想杯」，則民眾拍手鼓掌，由於須連續跋得三次「想杯」方得定籤，故遇連跋數支未能定籤時，每人則屏心靜氣，共同默禱期望快快定籤，現場高潮迭起。起手春籤第14支定籤，餘依序第為4、8、6支！今年鹿耳門天后宮跋出之「四季籤」，鹿耳門媽欽定籤詩內容如下：

春─丁酉第23籤，屬火利在夏天宜其南方；周玉姐可遇陳春生：「欲去長江水闊茫，前途未遂運未通；如今絲綸常在手，只恐魚水不相逢。」；夏─丁亥第24籤，屬土利在四季四方皆宜；秦叔寶救李淵：「月初光輝四海明，前途祿位見太平；浮雲掃退終無事，可保禍患不臨身。」；秋─戊寅第26籤，屬土利在四季宜其四方；范丹洗浴遇賢妻： 「選出牡丹第一枝，勸君折取莫遲疑；世間若問相知處，萬事逢春正及時。」；冬─甲戌第6籤：屬火利在夏天宜其南方，老鼠精亂宋朝：「風雲致雨落洋洋，天災時氣必有傷；命內此事難和合，更逢一足出外鄉。」

每當定籤完畢，即有熱情民眾就地解籤或取回作為行事參考；廟方指出，今年鹿耳門天后宮跋出之四季籤屬中平籤。春有變化需等待，夏已轉好有苦盡甘來之趨勢，秋承夏勢已是順勢之局，冬有變難和諧！跋公籤，信或不信，自在人心，雖為庶民行事之參考，亦可為當政者斟酌。

經典不敗、滋潤不膩

