男遊客賞櫻「爬上櫻花樹」！腳踩樹枝拍美照　網罵翻：猴年還沒到

▲男遊客爬上櫻花樹拍美照。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

記者施怡妏／綜合報導

立春2月3日過後，各地陸續綻放的櫻花也掀起賞花友的追櫻熱潮，但愛護大自然是人人的責任，就有民眾拍到一張照片，有遊客為了要和櫻花拍照，竟然當眾直接爬上櫻花樹，一旁的民眾全都傻眼狂搖頭，誇張行徑PO上網後，受到許多網友撻伐，「超級沒水準！」

網友在臉書「爆料公社二社」發文，於13日上午到桃園楊梅秀才步道賞櫻，結果目睹一名男遊客，為了和心愛的女友拍攝美照，直接爬上櫻花樹，手抓著樹幹腳踩在樹枝上，絲毫不在意樹枝可能會折斷，或是壓到櫻花，拍照的人及女友也沒有制止，原PO將此畫面PO上網痛批，「拜託大家出門踏青，請不要這樣破壞植物」。

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貼文一出後，不少網友看到後一肚子火，「實在是社會敗類！沒水準又素質超低劣」、「公德心需要再加強」、「你把牠們當作猿人，可能比較能理解牠們為何爬樹」、「我以為是裝置藝術」、「快拿香蕉讓他下來」、「還沒進化完成」、「猴年還沒到」。





▲楊梅「秀才登山步道」櫻花正美。（圖／網友陸春心提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

桃園楊梅區「秀才登山步道」堪稱是在地人才知的賞櫻秘境，整片山谷被千株櫻花籠罩，形成整片「粉紅花海」風光，目前花況已近滿開，參觀不收費。有網友表示，此地大部份只有當地人散步用，人潮不多，因為是公有茶園，參觀不用收費，請民眾共同愛惜賞櫻秘境。