福斯新車款Arteon　嘉義博愛店送第五年延長保固及首次保養

▲Volkswagen品牌旗艦Arteon 吸引不少民眾賞車。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森/嘉義報導

Volkswagen品牌旗艦Arteon一月正式發表上市，該車款由於早在市場引起高度關注，更在台灣福斯安排下車友得以近距離欣賞Arteon / Arteon Shooting Brake，欣賞擁有極具美型設計的實車，內裝鋪陳與配備更展現新世代大器風範。嘉義博愛經銷據點買另送第五年延長保固及首次保養。

▲Volkswagen品牌旗艦Arteon 休旅車款及轎車款皆擁寬闊行李空間。（圖／記者翁伊森翻攝）

Arteon蘊涵豐富設計氣息，無論是擁有絕美斜背的Fastback四門轎跑，或是將旅行車機能融於渾圓飽滿車尾線條的Shooting Brake五門獵跑，皆傳遞出如同豪華跑車般的流線動感設計；不僅呈現質感出色的車頭視覺，搭配優雅且充滿力道的線條向車尾燈組延伸，與無窗框車門設計相互輝映，加上R-Line專屬外觀套件，展現出豪華車獨到的設計工藝美學和淬鍊品味。

車室空間更宛如一個充滿現代感的豪華休憩空間，舉目所見之處無不滿足現代人對於質感的追求，全面升級的高度數位化座艙，伴隨駕駛入座，首先迎來置於中央的10.25 吋全邏輯數位化儀表，和最新世代的第三代MIB資訊娛樂系統，透過觸控即可操作方向盤、空調、娛樂系統控制介面以及室內氛圍燈，多達30色的選擇，讓車主可隨心所欲變換車室氛圍，高度數位化的內裝與前衛優雅的外觀，帶給車主最極致的享受。

Arteon座椅採用柔軟細膩的Nappa皮革包覆，並且擁有多向電動調整及按摩功能，車主可感受到最舒適的乘坐體驗，而R-Line車型則使用Nappa Carbon碳纖維紋真皮跑車座椅，兩側提供更全面的支撐與包覆性，滿足所有享受駕馭樂趣的人；不僅如此，Arteon更給予乘員完美的聽覺饗宴，新型立體聲系統，為Harman Kardon 環繞音響專門為Volkswagen開發設計，700W輸出、12 支揚聲器，帶給乘員豪華的車內音樂饗宴，感受Arteon帶來的頂級移動體驗。

除此之外Arteon也擁有絕佳的空間機能，長達2840mm軸距，不僅提供乘客極為舒適且寬敞的乘坐空間，同時受惠於斜背設計，行李廂容積可達563公升，過後座椅全倒模式更能一舉放大至1,557公升；Arteon 五門獵跑車尾紮實渾厚的臀型及富有肌肉感的線條，擁有更大行李廂容積，可達565公升，打平後達1,632公升，展現強大的使用便利和機能性。

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