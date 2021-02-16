大門階梯上滑倒害破相　管委會「少做這2事」判賠2萬

▲陳女在北市某大樓滑倒，控訴階梯太滑、顏色太相近，也沒標警語，北院認為管委會有疏失判賠。（圖／翻攝google map）

記者羅志華／台北報導

陳姓女子於2019年5月間，步行至北市八德路大樓時，在階梯滑倒撞傷頭、臉、膝蓋、腿，下巴縫合的傷口，更留下蟹足腫疤痕，控訴大樓未在張貼標語、在階梯布置防滑措施，有管理疏失，求償6萬餘元，北院日前判大樓管委會應賠2萬2056元。

陳女認為，不僅階梯防滑不足，且整段梯都是同色質大理石，也沒標出踏面、容易使人踩空，在轉角也沒用軟墊包覆，更沒設置警告標語，提醒堅硬大理石的碰撞風險，求2056元醫療費，及6萬元精神慰撫金。

大樓管委會認為，陳女在公共領域跌倒，且大樓起造時，階梯已採用粗面大理石，啟用至今更從沒人在這摔倒過，也沒人說階梯太滑，陳女並未提出階梯防滑不足的證明，且跌倒自己也有過失。

法院認為，依公寓大廈管理條例，管委會對大門前階梯有管理責任，另勘驗階梯照片，階梯邊緣沒貼防滑條，各階間顏色相近、以肉眼難以分辨，銳角也無安全包覆，若管委會有注意上述細節，陳女應不會跌得那麼慘，顯有管理疏失，判管委會除醫療費外，另應賠陳女2萬元精神慰撫金，共2萬2056元。

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