米塔集團寒冬送暖　邀請200孩童大舕義大利餐

▲嘉市府感謝企業暖心遞愛贈餐券 響應推動社會福利服務 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森/嘉義報導

米塔集團日前舉辦「公益餐會」捐贈200份餐券，現場邀請嘉義市兒少社區支持服務據點之一-天父的愛兒少全人關顧協會服務的孩子們一同用餐，嘉義市政府社會處處長林家緯特別代表市長黃敏惠前往致意，感謝米塔集團響應嘉義市政府社會福利服務推動，用實際行動回饋社會，也期望孩童在寒假期間能有不同的體驗，感受到社會的愛心，並鼓勵勇敢追求未來夢想與目標。

林家緯表示，嘉義市政府為了滿足弱勢兒少課後接受關懷與照顧的需求，自109年起特別運用公彩盈餘分配基金，委託在地的社福團體和協會，成立兒少社區支持服務據點，今年有4處據點持續提供服務，讓弱勢兒少放學後可到據點獲得餐食營養的滿足和課後陪伴關懷，以及參加據點規劃不同類型的多元方案，包含動態和靜態多種活動、心理諮詢等，據點也透過家庭訪視、親職講座和親子活動等專業服務，以提升兒少自我效能和家庭功能。

米塔集團行銷部林思偉經理希望用自己可以做到的方式來幫助、守護孩童，善盡企業社會責任，也希望能夠拋磚引玉，邀請大家一起把愛與溫暖散佈到各個需要的地方，讓社會更美好。

▲米塔集團舉辦「公益餐會」捐贈200份餐券，邀請愛兒少全人關顧協會服務的孩子們一同用餐，市府回贈感謝狀。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市長期推動社會福利與弱勢家庭關懷工作，以支持每個家庭，確保兒少基本生活資源充足為首要目標，並在東、西兩區設置「社會福利服務中心」，提供弱勢家庭各項福利服務，本次活動亦透過嘉義市社會福利服務中心做為物資媒合平台，結合米塔集團致贈義式餐券，希望將這份幸福感傳遞到服務的家庭中。

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