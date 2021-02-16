阿里山林鐵加強防疫　禁飲食調降列車乘客數





▲祝山線列車停靠對高岳站 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森/嘉義報導

交通部日前公告，大眾交通工具內禁止飲食，高鐵、台鐵於農曆春節期間取消自由座服務，及對號列車限制銷售站票人數等防疫措施。林鐵為配合國內防疫政策，考量實際營運情形，即日起所有列車禁止飲食，如因生理需求(例如吃藥、喝水等)有飲食需要時得不受限制，但旅客飲食完畢後應儘速佩戴口罩，另外調整車廂乘客數。

▲林鐵列車停靠阿里山車站 。（圖／記者翁伊森翻攝）

另外位於阿里山國家森林遊樂區內祝山、神木、沼平3條支線，實施人數降載，祝客車廂每節車廂管制人數由70人降為50人，每班列車由350人降為250人；檜木車廂每節車廂管制人數由50人降為40人，每班列車由200人降為160人，以增加旅客搭乘空間。為順利完成疏運工作，亦將視情形機動加開列車，請旅客務必配合車站及列車人員管制措施。

▲搭乘林鐵應量測體溫配戴口罩 。（圖／記者翁伊森翻攝）



林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處提醒，各車站及列車皆配有酒精、乾洗手等消毒用品，請旅客多加使用保持手部清潔，進入車站場域及搭乘列車應全程配戴口罩，乘車前應配合量測體溫，如有發燒情形或不配合防疫措施將不得乘車。

蜜紅色「大同電鍋」實在太美！