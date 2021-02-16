反壟斷盯上網約車！陸交通部：別以為大了就不能倒

▲「滴滴」為大陸市佔最大的網約車平台。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸交通部近日點名「網約車」產業，表示將與市場監管總局配合，加強反壟斷工作，著力預防及制止排除限制競爭的壟斷行為，以維護市場公平秩序，「交通運輸新業態不是法外之地，更不是叢林世界，頭部平台企業要加強自律，督促公平競爭，不能以為大了就管不了，大了就不能倒。」

交通運輸部政策研究室主任、新聞發言人吳春耕指出，近年來，以網約車為代表的交通運輸新業態蓬勃發展，為交通運輸服務及出行帶來新的活力和新的便利，目前已有大概210家網約車平台公司獲得了經營許可，日均訂單量在2100萬單左右，共享單車投入的車輛也達到1945萬，日均訂單量也超過了4570萬單。

吳春耕提到，但是在新業態發展過程當中，也出現了一些平台公司通過市場優勢地位來侵害乘客和消費者的合法權益，擾亂市場的公平競爭秩序，也存在一些問題。

吳春耕表示，線上交通新業態平台企業要加強自律，督促公平競爭，在經營過程當中要做創新發展的表率，「不能以為大了就管不了，大了就不能倒。」

吳春耕強調，接下來，交通部將加強防壟斷工作，積極配合國家市場監管總局，加強對行業運行狀態的監測分析，著力預防和制止排除限制競爭的壟斷行為，維護市場公平競爭秩序，保護社會公眾的利益。

吳春耕還說，交通部將強化行業的監管，著力健全法規制度，綜合運用素質監管、信用監管、協同監管、社會監管等多種監管方式來推進行業監管能力的水平的提升，促進行業規範發展，特別是交通新業態的規範發展。