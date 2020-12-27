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陸公布反壟斷法報告　官方定調：適用網路等新經濟領域

▲▼阿里巴巴總部。（圖／CFP）

▲大陸官方定調，網路等新經濟領域也適用反壟斷法。（圖／CFP）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸國家市場監督管理總局發佈《中國反壟斷執法年度報告（2019）》，文中指出，去年官方共立案調查壟斷案件103件，結案46件，罰沒金額人民幣3.2億元，其中遭調查的壟斷案件集中在醫藥、公用事業、建築和房地產等行業，網路產業並非以往執法重點。不過，報告中也強調，網路等新經濟領域適用反壟斷法，儼然山雨欲來之姿。

馬雲一手創辦經營的阿里巴巴集團與近期火紅的螞蟻集團，今年紛紛遭監管機構調查，螞蟻集團更是兩度遭到約談。中關村互聯網金融研究院首席研究員董希淼曾表示，監管機構此舉是因當局希望看到一間「規模更小、主導力更弱和更合規」的公司。

《中國反壟斷執法年度報告（2019）》（以下簡稱：《報告》）則提到，網路等新經濟業態，有別於傳統的經濟形態，具有動態競爭、創新競爭、跨界競爭等突出特點，相關市場具有雙邊性或多邊性，網路效應明顯，已給傳統反壟斷執法思路和分析因素帶來了不小挑戰。

▲▼馬雲參與創辦湖畔大學，擔任校長。（圖／CFP）

▲馬雲創辦的阿里巴巴遭反壟斷調查。（圖／CFP）

《21世紀經濟報導》指出，中國人民大學商法研究所所長劉俊海表示，「傳統行業與新興行業都存在一定程度的壟斷問題，特別是隨著互聯網平台經濟發展日漸成熟，不少平台企業逐漸從規模快速擴張期轉入資源掌控期，不規範競爭行為集中出現，不公平的霸王條款大行其道。」

至於網路平台反壟斷的執法原則，北京大學競爭法研究中心主任肖江平認為，「強化反壟斷和反不正當競爭，是重視程度、工作重點、時間精力的投入和執法司法工作量上的強化，而不是處罰力度的不合理加大，更不是工作程序的簡化、工作態度的惡化。」

報導提到，今年12月中共中央政治局會議和中央經濟工作會議召開後，網路平台企業反壟斷調查成為焦點。12月14日，阿里巴巴投資有限公司、深圳市豐巢網絡技術有限公司、閱文集團分別因未依法申報違法實施經營者集中被處罰。近日，大陸國家市場監管總局已對阿里巴巴涉嫌壟斷行為立案調查。

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