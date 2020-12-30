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十大財經新聞（下）反壟斷大刀砍向互聯網　阿里巴巴不再是爸爸

▲▼阿里巴巴馬雲 。（圖／路透社）

▲阿里巴巴涉反壟斷調查，曾被爆與馬雲有關。（圖／路透社）

2020年是動盪的一年，新冠疫情肆虐下，全球經濟受阻，但最初發現疫情的大陸迅速重整，不僅控制疫情有成，經濟上也順利復產復工。《ETtoday新聞雲》整理2020年大陸十大財經新聞，分成上下兩篇推出，供讀者迅速回顧與掌握。其中，下篇包含阿里巴巴遭反壟斷調查、雙循環戰略首度提出，以及中美太空戰等。

（六）反壟斷大刀砍向互聯網　阿里巴巴不再是爸爸

近年帶動大陸經濟轉型的互聯網（台稱：網路）巨頭BAT（百度、阿里、騰訊），似乎不再呼風喚雨，尤其以電商顛覆消費模式的阿里巴巴，靠支付寶的體系成為一方之霸後，話語權不斷上升，逼得中央出手，調查阿里巴巴集團涉嫌壟斷。

大陸官媒《人民日報》也在第一時間發文抨擊，加強反壟斷監管是為了更好發展，甚至定調，互聯網行業從不是反壟斷的法外之地。

國家市場監督管理總局則在《中國反壟斷執法年度報告（2019）》提到，去年官方共立案調查壟斷案件103件，遭調查的壟斷案件集中在醫藥、公用事業、建築和房地產等行業。儘管互聯網產業並非以往執法重點，報告卻強調，互聯網等新經濟領域適用反壟斷法，儼然山雨欲來之姿。

▲▼北京,排隊,消費,內需。（圖／記者任以芳攝）

▲後疫情時代，大陸提出雙循環戰略。（圖／記者任以芳攝）

 （七）雙循環戰略首提出　後疫情時代先衝刺內需

受到貿易戰、新冠肺炎疫情衝擊，大陸官方探索轉換經濟發展模式。中共中央政治局常委會會議於5月14日首次提出「深化供給側結構性改革，充分發揮我國超大規模市場優勢和內需潛力，構建國內國際雙循環相互促進的新發展格局」。之後，雙循環變成為大陸經濟發展的熱門代表詞。

所謂雙循環戰略，是以境內的本土大循環為主體，需發揮大陸超大規模市場的潛力和優勢，結合完整、具規模的工業體系、生產能力等，將發展的立足點更多放到大陸本體市場，實施擴大內需戰略。隨著內循環的暢通，進一步推動形成接軌國際的外循環，意即透過「雙循環」聯通本土市場和國際市場。

▲▼四川,一帶一路,長江經濟帶,長江,中美貿易,瀘州港,水運,臨港片區。（圖／記者曾俊豪攝）

▲搶先各國恢復產能，大陸再扛起「中國製造」重任。（圖／記者曾俊豪攝）

（八）「復產復工」卡位成功　大陸外貿規模創歷史新高

大陸商務部外貿司司長李興乾12月8日指出，1至11月，大陸進出口總額29.04兆元人民幣，成長1.8%，規模創歷史同期新高。

之所以交出這樣得成績單，全得益於大陸在疫情爆發後迅速重整腳步，復產復工。除了擴大生產線，透過「中國製造」的商品彌補各國工廠停擺，「中國製造」在醫療領域上也有所貢獻，共向200多個國家和地區出口防疫物資。

大陸海關總署的統計，大陸的醫療器械、口罩等防疫物資出口快速成長，前11個月，紡織製品出口比去年同期增加33%，醫療儀器及器械出口則增加44.5%，大大拉動外貿成長數字。

▲▼嫦娥五號返回器打兩次「太空水漂」回地球。（圖／翻攝 央視）

▲隨著嫦娥五號登月，中美的太空戰也浮上檯面。（圖／翻攝 央視）

（九）中美角力延伸外太空　嫦娥五號攜帶月球土壤返地球

大陸嫦娥五號探測器11月24日在海南文昌航天發射場發射升空，之後進入地月轉移軌道，探測器經過2次軌道修正、2次近月制動後，順利進入環月圓軌道。12月17日，返回器與軌道器分離並成功重返地球。

總計23天的「奔月」，嫦娥五號還攜帶月球攜帶2公斤的月球土壤返回地球。大陸國家航天局副局長、探月工程副總指揮吳艷華表示，月球樣品將主要用於三個目的，一是用於科學研究；二是一部分樣品將用於博物館展示和科普教育；三是根據國際合作公約，與世界各國科學家共享。

此外，大陸官方首款面向商業市場的運載火箭—長征八號也於本月22日12時37分，在海南文昌航空發射場點火升空，實現首飛。與發射嫦娥五號探測器的長征五號不同，長征八號火箭主打低成本、無汙染、快速便捷的特點，未來將作為大陸航天領域商業化發展的重要組成部分，主要承載發射太陽、地球同步軌道衛星。 

▲▼中國推動發行數位人民幣。（圖／CFP）

▲大陸推動發行數位人民幣。（圖／CFP）

（十）大陸實體貨幣轉型　「數位人民幣」多地試水溫

大陸商務部8月14日宣布，在京津冀、長三角、粵港澳大灣區及中西部等，具備條件的試點地區開展「數位人民幣」試點，先行在深圳、蘇州、雄安新區、成都及未來的冬奧場景進行內部封閉試點測試，後續視情擴大到其他地區。

「數位人民幣」的概念，可以看作為數位化的人民幣，功能與屬性完全與紙鈔型態的人民幣一致，使用者不需開立銀行帳戶或支付帳戶，只要在行動設備上裝設數字貨幣錢包的相關應用程式，就可以使用數位人民幣。

不同於行動支付的是，在使用數位人民幣時，即使收支雙方設備都沒有訊號、網路也可以照常完成支付行為。另，官方統計，全大陸數位人民幣試點場景已超過6700個，大陸央行、中國人民銀行還先後向深圳、蘇州試點發放3000萬數位人民幣紅包，顯示數位人民幣的腳步越來越近。

▲▼ 。（圖／記者曾俊豪攝）

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