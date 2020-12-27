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阿里巴巴進駐調查結束　陸監管部門：阿里很配合、自覺接受調查

▲▼阿里巴巴。（圖／視覺中國）

▲阿里巴巴因涉嫌壟斷被調查。（圖／視覺中國）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸市場監管總局調查組日前進駐阿里巴巴集團，對其涉嫌壟斷行為展開調查。浙江市場監管局27日表示，進駐調查已告一段落，相關調查不代表國家對平台經濟鼓勵、支持的態度有所改變，恰恰是為了更好規範、引導，促進其健康發展才展開，相信阿里巴巴將進一步強化反壟斷合規建設，促進依法合規發展。

浙江市場監管局指出，國家市場監管總局調查組執法人員24日進駐阿里巴巴集團開展調查，對阿里巴巴集團及部門相關負責人進行了調查詢問，並提取相關證據資料。

浙江市場監管局提到，阿里巴巴集團積極配合，認真接受調查組詢問，及時提供相關資料，自覺接受調查，整個過程平穩有序，當天現場調查全部結束。

▲馬雲2019年將卸任阿里巴巴集團董事長，交接給現任CEO張勇。（圖／CFP）

浙江市場監管局表示，浙江省平台經濟蓬勃發展，新業態、新模式層出不窮，成為經濟增長的新動能，但與此同時，平台經濟發展中也出現了一些競爭風險和隱患，如平台企業「二選一」的問題等。

浙江市場監管局指出，市場監管總局對阿里巴巴集團進行立案調查，並不意味著國家對平台經濟鼓勵、支持的態度有所改變，恰恰是為了更好地規範和發展平台經濟，引導、促進其健康發展，以期為經濟高質量發展做出更大貢獻。

浙江市場監管局強調，此次反壟斷調查，是提升浙江省互聯網平台企業公平競爭意識和反壟斷合規意識的契機，也是開啟平台經濟創新發展、有序發展、健康發展的機遇。

浙江市場監管局還說，相信阿里巴巴集團經過這次調查後，將進一步強化反壟斷合規建設，促進依法合規發展，同時，通過企業間的公平競爭，將消除影響平台經濟健康發展的隱患，平台經濟也將迎來更好的發展。

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