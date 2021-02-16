人妻店內狂愛小王！問兒：要不要叔叔當你爸？綠帽夫見監視器氣炸

▲人妻在店內幽會小王，還問孩子「要不要這個叔叔當你爸爸？」讓人夫氣炸。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／新北報導

新北一名人妻向丈夫表示，要開麻油雞店來改善冬季收入，開店之後又稱，工作累，不想在家裡與店面折返，人夫一聽決定體諒妻子的辛勞，便獨居住處，沒想到妻子竟與小王在店內搞曖昧，還詢問孩子「要不要這個叔叔當你爸爸？」讓他氣炸提告，日前法院判決出爐！

人夫主張，2019年10月間妻子突然提出，要經營麻油雞店來改善冬天收入的建議，同年12月間妻子稱工作太累、不想在店裡跟家裡間往返，要帶小孩住在店內的要求，他體貼妻子辛勞，便答應了這個請求，獨自1人在家居住。沒想到2020年4月間，人夫卻從孩子的口中知道，妻子舉動怪異，一調監視器驚見，妻子竟與另名男子摟摟抱抱、摸胸、生殖器、愛撫、親吻，甚至還疑似有口交動作出現。

孩子還告訴人夫，媽媽曾帶著自己與「叔叔」出遊，也曾看過媽媽為對方口交，媽媽還問「這個叔叔帥不帥？要不要這個叔叔當你爸爸？」，又恐嚇「如果你告訴爸爸，我會和叔叔一起打死你，小孩再生就有了」等語。讓人夫怒不可遏，決定向妻子與小王提告求償60萬元。

對此，人妻坦承有與小王親親、抱抱，但她與人夫婚姻會變成這樣也不是沒有原因的，怒指人夫4年前也有外遇，還跪下來求她給個機會，當時她提離婚，卻遭人夫威脅她，若離婚就要帶小孩一起自殺；小王則坦承親吻擁抱，但強調沒有發生性行為，也沒有這麼多錢可以賠。

新北地方法院勘驗錄影光碟後，發現沒有疑似口交的行為，人妻與小王也否認，最後判人妻與小王應連帶賠償人夫16萬元，全案仍可上訴。