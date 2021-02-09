慈禧拉完粑粑怎清？全靠宮女「口技」擦屁股　馬桶更是藝術品

▲ 慈禧可謂是清朝最「拜金」的太后。（圖／百度百科）

大陸中心／綜合報導

清代的慈禧太后位高權重，一生可謂是奢華至極，每頓飯要上整整100盤菜，就連上個廁所，前後都需要20多個人伺候，更需要有宮女「用嘴伺候」。

▲慈禧畫像。（圖／維基百科）

慈禧上廁所有個專業術語叫做傳官房，感覺來了就會給太監們使眼色，然後太監會吩咐宮女們分頭做準備。首先太監會用黃雲龍套包著的馬桶頂在頭上，運到寢宮外；跪安後把黃雲龍套打開，把馬桶請出來，讓宮女拿進更衣室，在這個時間內，太后已經開始解開衣帶了。

慈禧如廁用的紙非常有講究，用的是專門上供的白棉紙。由於這類紙製造出來時都是一大捆，必須由專人裁剪整齊，隨後再熨燙，而且不能太薄太脆，一捅就破的話太后就會發怒，很多宮女太監因這事丟了腦袋。

儘管已經是白棉紙，但在清朝紙張還不是很柔軟細緻，這肯定會讓老佛爺相當不開心，於是便衍生出由下人用嘴含著水，輕輕的往紙上噴，且噴的時候必須把控好量，而這就需要有相當高的「口頭技術」了。

宮女、太監們為了免受責罰，開始天天練習口技，甚至經常會舉辦一些比賽，同時含上一口水噴出，看誰的力氣足，噴的時間長，霧星又勻又細。從此慈禧每次如廁的時候，門外便能聽到宮女和太監們往紙上噴水，「噗噗噗」的聲音也成為了宮裡壯觀的一景。

▲ 慈禧的特製馬桶。（圖／每日頭條）

另外，慈禧太后使用的馬桶更勘稱是件藝術品，那是由袁世凱所贈送，坐架用檀香木製成，慈禧坐下如廁時，座板有棉絮包裹，而容器之內有香木屑，還隔著黃沙和水銀。不管是拉肚子還是腸胃堵塞，都能夠完完全全保證密封，不會透露出一絲惡氣讓慈禧聞到鼻子裡。