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慈禧太后「每天狂耗500雞蛋」！480顆神秘消失　背後真相超傻眼

▲▼慈禧太后。（圖／翻攝自維基百科）

▲慈禧太后。（圖／翻攝自維基百科）

記者曾羿翔／綜合報導

慈禧太后是清朝歷史上相當著名的狠角色，垂簾聽政統治中國長達47年，背後的秘密生活也常為外人所討論。相傳，專門提供伙食的壽膳房每天都給予慈禧太后500顆雞蛋，但其實她只吃了其中的20顆雞蛋，剩餘的480顆究竟去哪了？真相讓人看傻眼。

綜合陸媒報導，在清朝專門伺候皇室飲食的廚房分為2部分，分別有為皇帝準備三餐的「御膳房」、為慈禧太后準備午茶的「壽茶房」以及準備飲食的「壽膳房」，都由清朝獨有的官務機構「內務府」管理，所有必要花費都要經過他們的手。根據《宮廷瑣記》的記載，慈禧專屬的壽膳房一天就要耗掉500顆雞蛋。

報導也提到，正常人一天吃兩三個雞蛋頗正常，但500顆雞蛋，別說是慈禧，就算是大漢吃，一天也吃不下100顆，且慈禧每天還有雞鴨魚肉山珍海味可享用，其實慈禧每日所食耗費的雞蛋只有20顆，但是負責買辦的官員為了從中拿好處，就偷偷不是按正常數量購買，《宮廷瑣記》就記載，「皇上太后買辦之物，過一處扣一處」。由此可得知，買辦的官員就故意把雞蛋的數量報成500顆，瞞著老佛爺慈禧，讓大家都有油水可撈，形同貪汙。

▲▼雞蛋。（圖／記者許展溢攝）

▲相傳壽膳房每天都給予慈禧太后500顆雞蛋，但僅20顆真正吃下肚。（示意圖／記者許展溢攝）

據悉，紫禁城各處都有一個不成文的規定，「只要是供予老佛爺的物品，雁過拔毛」，事實上不只老佛爺，凡是要給所有皇室成員供給食材的時候，買辦要採購的東西「只許多」，且多多少都沒差。例如要採購紫米時，要給光緒帝提供1斤的紫米，買辦就採購25斤的紫米，剩下的也都拿來撈油水。

《宮廷瑣記》中還揭露，每日在紫禁城外面，都會有很多小商販守著，等宮中官員來販賣這些皇家食材，這些商販先以低價收購，再高價轉賣，賺取中間價差撈一筆，大家皆大歡喜，所以從宮內到各級長官、再到商販，已形成一條灰色產業鏈。

▲▼慈禧太后。（圖／翻攝自維基百科）

▲慈禧太后本為咸豐帝妃嬪，後成為同治、光緒年間實際主政者。（圖／翻攝自維基百科）

慈禧太后本為咸豐皇帝妃嬪，後成為同治、光緒年間實際主政者，其子同治皇帝登基後，給徽號「慈禧」；光緒帝登基後尊稱其為皇爸爸或親爸爸，人人以老祖宗、老佛爺、慈禧老佛爺或太后老佛爺尊稱之。慈禧太后原與東宮慈安太后在養心殿裡一起兩宮聽政長達20年，直到光緒七年（1881年）慈安太后過世，慈禧太后才正式獨攬大權。

慈禧太后在清同治、光緒年間垂簾聽政，可說是當時最高統治者，若加上前面與慈安太后的兩宮垂簾，掌權長達47年。死後諡號為「孝欽慈禧端佑康頤昭豫莊誠壽恭欽獻崇熙配天興聖顯皇后」，長度為清朝皇后之最。死後3年，辛亥革命爆發，隆裕太后頒布《清室退位詔書》，大清國統治結束。

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