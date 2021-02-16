美女檢察官國畫高手！楊翊云善繪國畫　辦案心細押7盜

▲橋頭地檢署楊翊云檢察官頗具國畫功力。（圖／記者黃子倩攝）

記者黃子倩／高雄報導

橋頭地檢署檢察官楊翊云104年分發到台中地檢署後，因一旁「刑武場」當時開設國畫課，她一時興起報名學習，兼作工作舒壓之用，沒想到畫著畫著竟培養出濃厚興趣，現在辦案一時膠著時，便成為她「療癒」清醒思緒的外掛程式。

走一趟楊翊云位在橋頭地檢署的辦公室，映入眼簾的是一幅「出淤泥而不染」蓮花，楊翊云說，有次偵辦廢棄物清理法相關案件，案情複雜，但辦案時可用的「武器」（指證據等）有限，令人心煩，當時她畫了兩隻鳥站在樹枝上，一隻望向遠方，一隻看著對方，象徵身在亂世的感覺。

▲楊翊云檢察官辦公室內的《亂世》作品。（圖／記者黃子倩攝）

另外在辦公室內最顯眼的地方，掛著一幅巨龍國畫，作品上還灑有金粉，更顯騰雲駕霧，趙笑說，現在似乎對工作上的挑戰比較得心應手。

▲楊翊云檢察官辦公室內的巨龍國畫。（圖／記者黃子倩攝）

訪談中，楊翊云試著在辦公室內直接下筆畫了一朵牡丹，利用畫筆本身的漸層，畫出上白下紅的花瓣，不用幾分鐘，一朵嬌豔欲滴的牡丹花就躍於紙上，過程中，她還接了通電話，下筆仍絲毫不受影響，畫工了得。

讀書時念警大的楊翊云，剛畢業的時候在桃園地檢署擔任觀護人，那時和在地院服務的前輩接觸，逐漸對檢察官的工作有憧憬，因此報名了補習班後，花了一年的時間準備，順利上榜。對她而言，當觀護人的時候就有看到檢察官的辛苦，自己考上後並沒有覺得有太大的落差。

楊翊云回憶，有一次辦到一個盜採樹木的山老鼠案，一開始只有查到一個在六龜載運牛樟木的司機，後來透過一些案件前後的因果連結，找出源頭在找到盜伐點以及銷贓處，前前後後花了將近兩年時間，才讓幕後七人被收押，對楊翊云來說，這次的經驗很是特別。

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