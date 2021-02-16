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2021年12生肖事業偏財運公開！屬兔「名利雙收」、屬龍得貴人賞識

▲屬馬、羊、蛇朋友一旦步入10月後，告別之前的橫財運欠佳，沒少吃苦的狀態。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）▲10月財運大翻身的3個生肖。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）▲3生肖9月的不順遂都將煙消雲散。（圖／取自免費圖庫Pakutaso，示意圖，與本文無關）

▲今年屬虎的人財運「正財大旺」。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者崔子柔／綜合報導

新的一年開始，大家最關心的必定是未來一年的運勢。命理師「清水孟國際塔羅」小孟老師就針對12生肖進行2021年的預測，其中提到屬兔的朋友今年可謂「名利雙收」，屬龍的人會遇到貴人加持，屬鼠的人則會在過去的投資中回收利潤。

屬龍 貴人加持，大顯身手

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要注重職場上的溝通能力，有很多機會能展現，可以大膽發揮想法，容易得到貴人賞識，若有轉行念頭可以藉由長輩介紹，會有不錯的賺錢機會，2021年好好運用過去累積的經驗，可以穩當撐過疫情危機。

屬蛇 表現完美，偏財十足

有機會被賦予重大任務，千萬不要害怕承擔責任，今年和同事可能常有意見分歧，要多加運用同理心，站在對方的立場想，才能事半功倍；若有經營副業，則會有不錯的收益。

屬虎 正財大旺，人氣十足

過去累積的經驗與實力開始嶄露頭角，業務性質的工作會有老客人介紹新客人；上半年人際關係良好，會得到很多好消息，因為偏財運加持，買樂透或刮刮樂會有意外之財。

▲之前的投資，也能順利獲利。（示意圖／取自免費圖庫pxfuel）▲雖然不是一夜暴富，但卻可以積少成多，帶來旺財運！（示意圖／取自Pixabay）

▲屬鼠的朋友能在之前的投資中獲利。（示意圖／取自免費圖庫pxfuel）

屬兔 桃花大開，副業大開

今年可說是名利雙收，想轉換跑道的朋友可能會發展到全新領域，雖然會因此擔心，但跨出這一步就能打開很好的新道路。

屬鼠 撥雲見日，投資回收

對追求的方向與定位會越來越清晰，上半年要增強勇氣，要對自己有信心，偏財運屬於優良等級，過去的投資會看見回報，在新的挑戰裡會有意外收穫。

屬雞 節節高升，拓展機會

在事業上會感到迷惘，但許多事情其實是因為自己鑽牛角尖，會不小心忽略身邊很多機會。投資要避免孤注一擲，要多分配副業發展，會得到不錯的收穫，不過不要輕易創業開店。

屬羊 紮穩根基，找到機會

今年有機會接到更大的工作，雖然責任加重，但是賺錢的好機會，以長遠的眼光來看，是打下更穩的根基，讓未來有更多可能，財富方面不需擔心，需要注重身心健康，尋找合適的舒壓方式。

屬馬 合作變多，警慎投資

今年工作會越來越繁忙，許多合夥做生意的機會突然出現，不要因為人情壓力免強自己，要傾聽自己內心的意願。投資方面謹慎看長遠，不能豪賭。

屬猴 迎刃而解，掌握錢脈

今年貴人運極佳，能在開拓財路上左右逢源，若想轉換跑道，透過朋友介紹會有伯樂賞識，上半年也適合拓展社交圈，上半年的人脈就會是下半年的錢脈。

▲「3生肖」7月份財運大開。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲屬猴的人有極佳貴人運。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

屬狗 急起直追，順風順水

今年在工作運和財運都極佳，事業心會使得你急起直追，只要保持努力開拓新機會的心態，就能讓好運不斷維持，但也因運勢旺盛，可能會有想利用你的人找上門，對於人際關係要多加注意。

屬牛 創業成功，好運不斷

屬牛的朋友犯太歲，但其實在職場上能表現不錯，尤其到了下半年會更有想法，不過因為還在學習階段，千萬不能得意忘形。開運色系為水藍色系，在投資方面會有不錯的收穫。

屬豬 打倒群雄，用錢滾錢

今年會將一切煩惱一掃而空，小人也會離你遠去。有理財規劃的人能「用錢滾錢」，不論正財運或偏財運都相當旺盛，購買龍頭類股有機會賺一波，但要把錢留在身上，別因為賺得多花得多。

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生肖生肖運勢小孟老師2021開運

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