實況主爽吃串燒驚見大媽「竹籤剔牙再串肉」　夜市管委會處置曝光

圖文／鏡週刊

為維持台灣夜市小吃在國際的聲譽，攤商和衛生局都努力把關食材與環境衛生，然而還是有少數從業人員衛生觀念堪憂。日前有遊戲實況主到林口夜市逛街，意外捕捉到後方的炭烤攤員工拿起串肉用的牙籤「剔牙」，攤商道歉，夜市管理單位則表示將撤銷烤肉攤販進駐的資格，希望能消除民眾對食安的憂心。

Twitch擁有9.6萬位追蹤者的遊戲實況主「鳳梨妹」日前（8）上傳一段驚悚影片，她與朋友到林口一邊直播一邊逛夜市，在知名炭燒攤買烤肉時，鳳梨妹在前方跟老闆閒聊，掌鏡者意外拍到在後方坐著備料的工作人員，竟自然地拿起長竹籤剔牙，剃完後意思意思往衣服上抹了抹，又用剔過牙的牙籤繼續串丸子。

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影片曝光後，網友崩潰道：「太可怕了」「沒知識兼沒衛生」「以後不敢買夜市串燒了」，常去逛林口夜市的網友表示：「這間生意很好」「我每次都買這間…」還有網友抨擊疫情期間，該員工行為比平時更不可取。鳳梨妹將直播影片剪輯上傳臉書，還補充她已將串燒吃光。

林口夜市管委會透過聲明表示，該烤肉攤商對於員工教育訓練不足，造成食安疑慮與觀感不佳問題，該攤商深表歉意，已開除該名員工。管委會亦已將該烤肉攤商撤攤，永久撤銷其入駐設攤之權。管委會強調，對此事件造成社會大眾食安恐慌深感抱歉，後續會再加強其他攤商的食安教育訓練說明與訓練，確保消費者的食安健康。

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