「王爺這次生氣了！」　南鯤鯓代天府除夕曾抽不出國運籤

▲春節到廟裡拜拜祈求平安是很多人的走春必備行程，很多大型廟宇也會在春節期間抽出預測來年的國運籤。

圖文／鏡週刊

2020年歲庚子，這一年災厄不斷，

[廣告]請繼續往下閱讀...

肺炎疫情、澳洲大火、

泰國街頭抗議、香港施行《國安法》，

籃球明星Kobe死了，連搞笑的志村健也走了。

這一年，大家過得心疲力竭，悲悽彷彿看不到底。

我們重新回顧庚子年初，台灣各大宮廟抽出的國運籤，

從這些籤詩裡，尋找號稱「代言國運」的預兆與意義。

說起國運籤，台南南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜心情五味雜陳，他還記得2019年農曆正月十五，他在曼谷參加分廟祭典，台灣記者的電話追到泰國，問他除夕那晚南鯤鯓代天府抽不到國運籤，到底意味著什麼？「我怎麼會知道？就抽不中，阮奈有法度？」

不僅年都過完了，記者還在問，就連曼谷的台商也關心抽不到國運籤一事，現場還有人臆測說：「籤都沒了，只剩一個木桶，要一統了啦（諧音：一桶）。」侯賢遜當時堅稱，五府王爺的籤詩靈驗，卻拒絕對抽不中籤詩一事多做解釋。

▼2015年抽出「武則天坐天」的國運籤，讓南鯤鯓聲名大噪，隔年蔡英文當選後曾來參拜。



南鯤鯓的國運籤引起注意，最知名的莫過2015年抽出的國運籤卦頭為「武則天坐天」的籤文。適逢隔年總統大選，蔡英文順利當選。「那陣子，蔡英文也常來廟裡，後來，就沒再來了。」所謂「後來」，指的便是2015年之後，南鯤鯓接連抽出的國運籤皆是下籤，甚至在2019年還抽不到國運籤，民間視為凶兆，傳言：王爺這次生氣了。

事實上，早在2016年蔡英文當選後，「有人攻擊南鯤鯓出這條籤詩是『干預選舉』，利用王爺的信徒多，去幫蔡英文拉票。」侯賢遜說，再加上連3年抽到下籤，以及網路流傳偽造的國運籤，廟方深感困擾。他於是在董事會上建議，乾脆停辦國運籤。在幾經折衝和擲笅請示神明之後，神明不同意停抽。南鯤鯓董事會決議之後只抽籤不解籤，把爭議留給各方各自解讀。

▼這是去年南鯤鯓代天年抽出的國運籤，代天府已連續數年抽出下籤。

但在此之前國運籤也引發過爭議，2011和2012廟方連續二年抽出「大鵬鳥亂宋朝」，當時總統馬英九正尋求連任，蔡英文代表民進黨出馬挑戰。「大鵬鳥就是鷹，來亂的到底是馬英九這個鷹（英），還是蔡英文這個鷹（英），大家各自去講，廟方不評論。」但這仍止不住社會各方的爭論，有信眾要求乾脆把壞籤全拿掉再抽，廟方拒絕，侯賢遜說：「這是欺神，也欺人啊。」

籤詩是否靈驗，見仁見智，倒是人間已因籤詩起波瀾。抽出下籤被視為唱衰台灣，台派支持者不爽，而對岸的中國媒體卻見獵心喜，風風火火報導了起來，南鯤鯓代天府知名度高漲。侯賢遜說到此，臉色顯得憂喜參半，「我們廟不喜歡被畫上政治色彩…不過，當時說要停辦的時候，內部也有人說，我們不抽，別人（的宮廟）也會抽，王爺的信眾這麼多，不抽的話，失去代表性，很可惜。」

▼南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜認為代天府的國運籤很靈驗，但開放各界對籤詩的解讀，廟方不主動解籤。

「我們不抽，別人也會抽。」「失去代表性，很可惜。」幾句話點出抽「國運籤」的江湖地位：它是一座跨區域大廟江湖地位的象徵，著有《籤詩密碼：神明誠徵專屬解籤人》的徐維芷如此解讀。

我們詢問這幾間抽國運籤的宮廟，國運籤的好壞差異，會不會影響到香油錢收入？他們幾乎一致認為，國運籤並沒有如此「神效」，反而是經濟好壞影響最大，一位南部宮廟總幹事說：「經濟差，香客一樣很多，但很現實，大家沒錢，不會捐香油。」

甚至在信眾眼中，國運籤重要性也不高，一位中部的大廟廟公告訴我們：「我們廟的國運籤常有賭徒拿去當明牌，從上面的天干地支去預測簽賭的數字。」

不會帶來香油錢收益、動輒沾染政治糾紛的國運籤，對宮廟來說只有彰顯威儀地位的功能。為增加權威性，廟方常自稱抽國運籤是自身宮廟的百年傳統。

台北教育大學助理教授蕭文杰直白說：「我找不到台灣有國運籤這樣的文獻記載。」他遍查台灣各種文獻資料後，最終在新聞資料庫找到最早出現「國運籤」的報導，分別是在1997年的嘉義新港奉天宮和1998年的台南鹿耳門天后宮。至於南鯤鯓代天府號稱2019年抽不出國運籤是「建廟三百五十多年來難得一見」，但南鯤鯓代天府其實是從2011年才開始抽國運籤。

籤詩研究者徐維芷推測，所謂「國運籤」應是從一般廟宇的「公籤」演變而來。過去宮廟多是地方的信仰中心，科學不昌，資訊不流通，個人的生活困境多仰賴神明指示。宮廟扮演「明燈」角色，每年農曆除夕或是初四迎神時，會由地方上的名望人士，向神明擲笅、抽籤，由籤文預示地方的來年運勢。

例如，高雄茄萣曾是台灣捕烏魚船隊基地，早年沒有科學工具探測魚群，漁民出海捕魚便是仰賴茄萣媽祖廟「金鑾宮」的公籤，每年冬至前，金鑾宮會抽出預測烏魚何時出現的「烏魚籤」。



更多鏡週刊報導

【國運籤靈不靈2】百年傳統變行銷利器 昔求豐收今升級測國運

【國運籤靈不靈3】抽中下下籤才難得 數學家告訴你宮廟沒說的祕密

【國運籤靈不靈4】科學年代問籤不減反增 化心結解籤人有萬用鑰匙