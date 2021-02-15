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抽中「下下籤」才難得　數學家告訴你宮廟沒說的祕密

抽籤不僅是科學的機率問題，還是社會的集體心靈治療。

圖文／鏡週刊

新港奉天宮董事長何達煌引著我們走在古色古香的廟埕，他撥弄籤筒，發出輕脆的竹片聲，我們秉持科學精神，有些冒犯問他：「每支籤都一樣重嗎？確定籤筒每支籤都在嗎？」何達煌輕輕一笑：「當然一樣重，如果不一樣重，大家都會抽到同一支…」

來廟裡求籤的人，多半生活有了疑惑和困擾，是人生軟弱的時刻，解籤人的一句話，可以是信眾的天堂也可以是地獄。台中樂成宮的廟公林永振說：「照理來講，來廟裡求籤的人，應該都是會抽到下籤，因為遇到不好的事，才會來啊。」

奉天宮每年農曆初四迎神時，會抽出7支公籤，其中一支是代表國運的國運籤。

真的是如此嗎？數感教室創辦人、師大電機系助理教授賴以威，2015年，收集了台北行天宮、龍山寺及關渡宮的籤詩做了統計，上籤各占了57％、47％、34％，下籤屬少數，尤其龍山寺下籤只有1支。賴以威還記得：「日本漫畫家伊藤潤二來台灣那年，有到龍山寺抽籤，聽說抽到了這支下籤，機率是只有百分之一。」

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「吉」「凶」是抽籤最直觀的結果，以台灣常用的三種籤詩來看，最廣泛使用的是「六十甲子籤」，雖無標明上、下籤，但一般公認下籤約占三分之一；「觀音百首籤」上籤25支，中籤54支，下籤21支；「雷雨百籤」上籤43支、中籤31支、下籤26支。但同樣系統的籤詩，各廟在標示上下籤仍有些微差異，同一支籤在某廟被歸為中籤，在別的廟可能被歸為下籤；龍山寺甚至只有一支下下籤，但有25支籤沒有標示上、中、下。這些差異數量不大，總體來說，廟宇的中、上籤合計支數都比下籤還多。

以機率來說，到廟裡抽出上籤的比例會高於下籤，國運籤也是如此，就連眾人認為厄運不斷的庚子年，台灣在2020年初抽出的國運籤，10家宮廟中僅有2家抽出下籤，其餘皆是中及上籤。

一支籤抽出來會附帶一段籤詩，多半是抽象文字或歷史典故，鮮少有直來直往的答案，要靠解籤老師指點迷津。但奉天宮「國運籤筒裡沒有籤王」，何達煌解釋，站在廟方的立場，並不希望籤詩的預言給信眾帶來極端情緒，「過好與過壞都不好，我們偏向往中間解。」

這是奉天宮的國運籤解籤風格，例如去年的國運籤「風雲致雨落洋洋，天災時氣必有傷，命內此事難和合，更逢一足出外鄉」，明明字面上看來沒有一句好話，何達煌當時對媒體解釋：「這是一支中籤，表示今年挑戰很多，需要大家一起努力。」

一年就要過完了，我重新問他這支籤，何達煌終於鬆口：「這籤當然是不好，但大家過年來拜拜，多是想聽一些好話。」最戲劇化的可能要屬2015年，奉天宮抽出「蘇秦拜相」的卦頭，講的是戰國時代的蘇秦曾拜師鬼谷子，遊歷各國不受重用，最後返家，還被兄嫂弟妹嘲笑不務正業。何達煌看了，心裡一驚：「這籤是講政黨輪替，但我不能這樣講。」

這支籤到底是意指國民黨連任失敗，還是民進黨挑戰執政失利似乎都能解釋。同一年，早奉天宮幾天抽籤的南鯤鯓代天府抽出「武則天坐天」，兩廟不約而同解出「政黨輪替」，看似神準，其實，從當時民調看來，不必籤詩，變天之象已很明顯。

新北市蘆洲湧蓮寺抽出4張公籤，其中士籤（圖右）代表政治。解籤人楊蓮福用自身的政經知識，做為解籤基礎。

即便情勢如此篤定，奉天宮廟方的工作人員已經對媒體表示，此籤預言政黨輪替。何達煌一旁聽了，連忙補充：「那是你說的喔，這籤是要大家好好注意觀察，選出對台灣有益的人，並沒有特定要大家選誰。」他進一步向我們解釋：「國家運籤是媽祖對信眾的一個提醒，不要因為這個籤打壞大家的感情。」

奉天宮何達煌的解籤風格，有部分是反應了他個人所處的位子。奉天宮的董事長是由新港八千多位信眾直選，因此要避免得罪不同立場的信眾；加上何達煌在地方上與藍綠政治人物交好，於是解籤內容大多偏向中性色彩，避免過激的言論。


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