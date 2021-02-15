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社會 社會焦點 保障人權

愛河連續殺人魔！流鶯一一慘死　他狠奪4命槍決伏法

▲2名在愛河邊拉客的流鶯接連慘死，警方獲報封鎖現場，全面採證。

圖文／鏡週刊

18年前，高雄連續發生2起流鶯命案，警方過濾各項跡證，鎖定通緝犯莊天祝涉有重嫌，卻無法掌握其行蹤，8個月後，莊又在高雄某眷村犯案，殘忍勒斃1名老婦。為了緝凶，警方四處查訪，終於得知他有1名女友，最後透過電話監聽及埋伏跟監，趁女友到山區接莊男時，一舉將他逮捕，莊坦承犯案，還加碼供出另一起老婦人命案。背負4條人命的莊，最後被判處死刑，槍決伏法。

2003年5月2日，家住高雄市前金區一棟透天厝的69歲房客黃姓婦人被發現陳屍地上，警方調查，黃婦是在愛河邊拉客的流鶯，平常會將客人帶回租屋處性交易，警方不排除凶手是臨時起意。因當時監視器不普及，未能拍下嫌犯身影，警方只能在房內的垃圾桶採集衛生紙及指紋，送刑事警察局鑑定。

▼莊天祝落網後毫無悔意，甚至告訴警方，若沒被逮，還會繼續犯案。

莊天祝落網後毫無悔意，甚至告訴警方，若沒被逮，還會繼續犯案。（翻攝畫面）

▼莊天祝落網後，加碼供出另一起眷村獨居老婦命案，也是他幹的。

莊天祝落網後，加碼供出另一起眷村獨居老婦命案，也是他幹的。（翻攝東森新聞）

但3天後，在同一棟透天厝租屋的67歲蕭姓婦人，也被發現死在房內，遭殺害的手法又與黃婦雷同，警方研判凶手應為同一人，懷疑極可能是被滅口。刑事警察局比對第一起命案現場採集的DNA檢體，發現在澎湖犯下強盜案遭通緝的男子莊天祝曾到過現場，幾天後，警方又在第二起命案現場採集到莊的DNA，鎖定他涉有重嫌。

流鶯殺手莊天祝1週內連續勒斃2名年近70歲的流鶯，震驚社會。

▼警方調查，莊天祝在高雄左營崇實新村殺害2名老婦人。

警方調查，莊天祝在高雄左營崇實新村（圖）殺害2名老婦人。（翻攝畫面）

專案小組監控莊天祝的林姓女友通聯及行蹤，終於在2004年1月20日，發現林女騎機車載著一名男子外出。警方一路跟監林，最後在一處山區涼亭發現正與人打麻將的莊天祝，並以夾擊的方式，順利將他逮捕。


更多鏡週刊報導
【愛河連續殺人魔1】透天厝1週內屍臭沒停過　2流鶯喪命慘狀都一樣
【愛河連續殺人魔2】連奪2命沉寂8個月　第三起命案竟又有他的DNA
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